Как спасают выпавших из окон детей
Ярославский бренд покорил Россию
Момент ДТП попал на видео
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Умер в электробусе
Отменили водные рейсы
Грибные места
Бьют хлыстом лошадей
Итоги матча за Кубок Открытия
Афиша на сентябрь
Город Устраивают рейды: в Ярославле подростков начали ловить на заброшках

Устраивают рейды: в Ярославле подростков начали ловить на заброшках

Об этом в соцсетях сообщил глава Заволжского района

133
2 комментария
Глава обратился к родителям подростков | Источник: Андрей Мамонтов / vk.com Глава обратился к родителям подростков | Источник: Андрей Мамонтов / vk.com

Глава обратился к родителям подростков

Источник:

Андрей Мамонтов / vk.com

Глава Заволжского района Андрей Мамонтов обратился к родителям с просьбой провести беседу со своими детьми об опасности недостроев.

Обращение он опубликовал 2 сентября в своих соцсетях.

«Уважаемые родители. Огромная просьба, поговорите пожалуйста со своими детьми. Скажите, что гулять на стройках, тем более заброшенных, крайне опасно для жизни», —написал Андрей Мамонтов.

Со стороны администрации Заволжского района планово проводятся рейды по проблемным объектам. Однако беседы с детьми проводить сложно, увидев взрослых, они убегают.

В комментариях к публикации жители выразили недовольство, касающееся охраны недостроев. Глава объяснил, что проблема заключается в том, что застройщики этих объектов обанкротились, и в настоящее время идут процедуры изъятия.

К слову, недавно с заброшенного здания в Брагине упала 12-летняя девочка.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Город Недострой Заброшка Подростки
Комментарии
2
Гость
23 минуты
Зачем?
Гость
1 минута
а иностранных незаменимых специалистов чего на стройках не ловят ?
Читать все комментарии
