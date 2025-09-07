Устраивают рейды: в Ярославле подростков начали ловить на заброшках

Глава обратился к родителям подростков Источник: Андрей Мамонтов / vk.com

Глава Заволжского района Андрей Мамонтов обратился к родителям с просьбой провести беседу со своими детьми об опасности недостроев.

Обращение он опубликовал 2 сентября в своих соцсетях.

«Уважаемые родители. Огромная просьба, поговорите пожалуйста со своими детьми. Скажите, что гулять на стройках, тем более заброшенных, крайне опасно для жизни», —написал Андрей Мамонтов.

Со стороны администрации Заволжского района планово проводятся рейды по проблемным объектам. Однако беседы с детьми проводить сложно, увидев взрослых, они убегают.

В комментариях к публикации жители выразили недовольство, касающееся охраны недостроев. Глава объяснил, что проблема заключается в том, что застройщики этих объектов обанкротились, и в настоящее время идут процедуры изъятия.