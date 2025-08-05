Стало известно, когда в Ярославле пройдет «Пир на Волге»

«Пир на Волге» в Ярославле пройдет 23 и 24 августа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стала известна дата проведения крупнейшего гастрономического фестиваля «Пир на Волге» (6+) в Ярославле. Как рассказала в беседе с 76.RU продюсер мероприятия Юлия Скороходова, традиционно народные гуляния пройдут в выходные.

«Дата — 23 и 24 августа, афиша пока не публиковалась», — рассказала Юлия.

Организаторы анонсировали, что в этом году вновь будет организована зона 18+, где выступят ярославские диджеи.

Городской пикник «Пир на Волге» проводится в Ярославле уже 8 лет. Фестиваль проходит в месте слияния Волги и Которосли — парке Стрелка. В зеленой зоне открываются десятки точек питания, а также зоны с мастер-классами и развлечениями. Гости праздника могут в одном месте попробовать классические и необычные блюда и продукты. Интересно, что организаторы несколько лет назад представили на широкую публику ярославский рецепт ярушек (рыболепных пельменей — Прим. Ред.).

В прошлом году на фестивале были представлены десятки гастрономических брендов со всей России, в том числе с Дальнего Востока, Воронежа, Москвы, Иванова и других городов.