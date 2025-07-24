В спальном районе Ярославля построят новый микрорайон. Что об этом известно

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Проект утвердили в мэрии

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5 комментариев
В Ярославле подписали проект по комплексному развитию незастроенных территорий на улице Калинина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле подписали проект по комплексному развитию незастроенных территорий на улице Калинина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подписали проект по комплексному развитию незастроенных территорий на улице Калинина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля утвердила проект планировки и межевания двух незастроенных несмежных территорий на улице Калинина во Фрунзенском районе. Общая площадь участков составляет почти 26 гектаров, и на них запланировано масштабное строительство многоквартирных домов, объектов образования, благоустройства и инженерной инфраструктуры. Постановление об этом в администрации города было подписано 23 июля 2025 года.

На территории предусмотрено строительство многоквартирных домов высотой от 5 до 17 этажей. Общий жилищный фонд составит около 188,5 тысячи квадратных метров. Здесь смогут проживать более 7,5 тысячи человек. Для хранения автотранспорта предусмотрено 1061 машино-мест.

На фото&nbsp;— чертеж планировки незастроенных территорий на Калинина в районе улицы Рябиновой | Источник: мэрия Ярославля На фото&nbsp;— чертеж планировки незастроенных территорий на Калинина в районе улицы Рябиновой | Источник: мэрия Ярославля

На фото — чертеж планировки незастроенных территорий на Калинина в районе улицы Рябиновой

Источник:

мэрия Ярославля

В границах проектируемых кварталов появятся две дошкольные образовательные организации на 280 мест каждая, а также школа на 1050 учеников.

«Обеспеченность взрослого населения объектами здравоохранения осуществляется за счет поликлиники № 2 ГБУЗ ЯО „Клиническая больница № 2“ (ул. Ньютона, д. 30), детского населения — ГУЗ ЯО „Детская поликлиника № 1“ (ул. Слепнева, д. 20)», — говорится в постановлении.

Кроме того, планируется размещение врачебной амбулатории, площадью 180 квадратных метров, на первом этаже планируемого жилого дома, с размещением кабинетов вакцинации, процедурного, акушерского и функциональной диагностики.

Коммунальная инфраструктура будет обеспечена за счет подключения к существующим городским сетям. Проектом предусмотрены водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и ливневая канализация, с установкой трансформаторных подстанций и инженерных сетей.

Проект реализуется поэтапно в соответствии с договором о комплексном развитии, подписанным 13 мая 2025 года. Строительство одного из детских садов начнется после ввода в эксплуатацию части жилых домов, но не позднее пяти лет с момента подписания договора. Второй детский сад и школа будут построены в рамках муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Объекты коммунального и транспортного назначения будут возводиться синхронно с застройкой жилых кварталов.

Застройщика территории выбрали в мае 2025 года. Мэрия заключила договор с АО «Специализированный застройщик „Ярославльзаказчик“».

Что известно о застройщике?

АО «Специализированный застройщик „Ярославльзаказчик“» было образовано в 2009 году. Зарегистрировано в Ярославле. Генеральным директором является Дмитрий Волончунас.

По информации сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль компании за 2024 год составила 5,6 миллиона рублей. Организация участвовала в строительстве ярославского зоопарка, планетария, ледового комплекса «Чемпион» на улице Панина в Ярославле и других социальных объектов и жилых домов.

Как вам проект комплексного развития улицы Калинина?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Микрорайон Проект Мэрия
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Комментарии
5
Гость
1 час
Сначала надо строить детский сад, школы и поликлиники, а уже потом застройку скворечниками.
Гость
1 час
новый район ожидаемо посадили на старые больницы и коммуникации. настанет им привет и километровые очереди. Как всегда в Ярославле
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