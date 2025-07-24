Планировали построить гостиницы, кафе и зоны для отдыха: что с проектом реновации «Красного Перекопа»

Фабрика «Ярославская большая мануфактура» была создана в 1722-м по указу Петра I. Ее основателями стали обрусевший голландец Иван Тамес и ярославский купец Максим Затрапезнов с сыновьями.

В 1764-м фабрику перекупил разбогатевший мещанин Савва Яковлев. А в апреле 1857 года владельцами производства стали московские купцы Карзинкины и петербургский купец Гавриил Игумнов. Здесь заработало бумагопрядильное производство. В конце ХIХ века развернулось ткацкое производство, выпуск крученой пряжи в мотках. Накануне революции 1917 года «Ярославская большая мануфактура» была крупнейшим производством в Ярославской губернии и одним из самых высокоприбыльных предприятий России.

В 1918 году фабрику национализировали. Чуть позже она стала называться «Красный Перекоп». Здесь с 1960-го по 1962 год работала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Сейчас фабрика работает под юрлицом ПАО «Ярославский комбинат технических тканей». По-прежнему занимается ткацким производством. Информация о ее нынешних владельцах не разглашается. Генеральный директор — Петр Шелкошвейн. По данным сервиса «Контур.Фокус» на конец 2024 года, организация заработала 425,5 млн рублей, выйдя в плюс на 25,6 млн.