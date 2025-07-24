Планировали построить гостиницы, кафе и зоны для отдыха: что с проектом реновации «Красного Перекопа»

Несколько лет в Ярославле обсуждался проект по масштабной реновации территории фабрики «Красный Перекоп». Там хотели обустроить пляж, построить садики, провести реконструкцию заброшенных зданий Ярославской большой мануфактуры под гостиницы и жилые дома.
В январе 2024 года проект вынесли на общественные обсуждения. Однако там изначальную задумку не одобрили и отправили на доработку. Редакция 76.RU решила выяснить, что сейчас с крупным проектом по застройке Перекопа.
Что известно про фабрику?
Фабрика «Ярославская большая мануфактура» была создана в 1722-м по указу Петра I. Ее основателями стали обрусевший голландец Иван Тамес и ярославский купец Максим Затрапезнов с сыновьями.
В 1764-м фабрику перекупил разбогатевший мещанин Савва Яковлев. А в апреле 1857 года владельцами производства стали московские купцы Карзинкины и петербургский купец Гавриил Игумнов. Здесь заработало бумагопрядильное производство. В конце ХIХ века развернулось ткацкое производство, выпуск крученой пряжи в мотках. Накануне революции 1917 года «Ярославская большая мануфактура» была крупнейшим производством в Ярославской губернии и одним из самых высокоприбыльных предприятий России.
В 1918 году фабрику национализировали. Чуть позже она стала называться «Красный Перекоп». Здесь с 1960-го по 1962 год работала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Сейчас фабрика работает под юрлицом ПАО «Ярославский комбинат технических тканей». По-прежнему занимается ткацким производством. Информация о ее нынешних владельцах не разглашается. Генеральный директор — Петр Шелкошвейн. По данным сервиса «Контур.Фокус» на конец 2024 года, организация заработала 425,5 млн рублей, выйдя в плюс на 25,6 млн.
Обсуждают проект не первый год
Идея о преобразовании территории бывшего комбината технических тканей «Красный Перекоп» возникла еще в 2017 году. Ее предложил архитектор Григорий Дайнов.
«Данная концепция была рассмотрена и одобрена департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля и Координационным советом по рассмотрению о внесении изменений в Генплан Ярославля», — уточнили 76.RU в мэрии.
В 2020 году предприятие официально обратилось в администрацию города с предложением изменить зонирование участка, на котором находилось производство. Территорию частично освободили благодаря модернизации, сократив санитарно-защитную зону. Освободившиеся земли предложили отдать под жилую и общественную застройку, а также благоустройство.
«На высвобождаемых территориях предложено создание жилого микрорайона, обустройство набережной реки Которосль с созданием парковой и спортивной зоны, размещение детского сада, создание общественных пространств и общественного центра, объектов музейно-выставочной и туристической функции», — пояснили в администрации города.
Изменения в Генеральный план города были утверждены муниципалитетом в 2021 году, а затем скорректированы в 2023 году. Подготовкой проектной документации занималась компания «Ярославская Большая Мануфактура», а разработку выполняло проектное бюро «Гипроприбор».
Планируемая территория застройки включает участки вдоль набережной и доходит до улиц Комсомольская площадь, Будкина, Бахвалова и Магистральной. На территории предполагалось создать не только жилую застройку, но и благоустроенные общественные пространства — парки, арт-площадки, зоны для прогулок. Общая площадь — 60 гектаров.
На сайте Министерства инвестиций и промышленности Ярославской области указан срок реализации проекта — 10 лет.
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В январе 2024 года проект представили на общественные обсуждения, где он получил ряд критических замечаний.
«Документация по планировке указанной территории требует доработки и дополнительных обоснований в соответствии с протоколом, общественных обсуждений, касающихся необходимости проработки организации улично-дорожной сети и парковочного пространства, а также возможностей ее реализации, разработки варианта благоустройства планируемых парковых зон и решений по их реализации», — уточнили в мэрии.
По итогам обсуждений 15 мая 2024 года проект отправили на доработку. По уточненным 76.RU данным администрации города, с тех пор доработанный вариант документации в департамент градостроительства Ярославля не поступал.
Ранее стало известно, что на месте закрытого музея-фабрики в одном из зданий «Красного Перекопа» открыли кафе. Там где еще в прошлом году проводились исторические экскурсии, теперь празднуют частные детские праздники и проводятся лазертаги.