«Увидела больше 40 штук»: в Ярославле на Осташинском кладбище повалило памятники

Жительница Ярославля обратилась к горожанам, чьи родственники похоронены на Осташинском кладбище. Она рассказала, что во время последнего визита на погост заметила десятки поваленных памятников.
«Навестите усопших. По кладбищу творится нечто непонятное, очень много упавших памятников, была в четырёх секторах, увидела больше 40 штук», — рассказала женщина в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU сообщили, что памятники, вероятнее всего, повалило во время урагана, бушевавшего в регионе в начале июля. Также в администрации сообщили, что следить за захоронениями должны родственники умерших.
«Могильные памятники принадлежат в первую очередь лицу, ответственному за захоронение. Это лицо, как правило, является ближайшим родственником усопшего или тем, кто оформил место на кладбище. Следовательно, следить за надлежащим состоянием могил обязаны ответственные за захоронения лица», — рассказали в мэрии Ярославля.