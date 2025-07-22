«Увидела больше 40 штук»: в Ярославле на Осташинском кладбище повалило памятники

На Осташинском кладбище заметили поваленные памятники Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Жительница Ярославля обратилась к горожанам, чьи родственники похоронены на Осташинском кладбище. Она рассказала, что во время последнего визита на погост заметила десятки поваленных памятников.

«Навестите усопших. По кладбищу творится нечто непонятное, очень много упавших памятников, была в четырёх секторах, увидела больше 40 штук», — рассказала женщина в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Часть памятников лежит на земле Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Беспорядок царит на десятках могил Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU сообщили, что памятники, вероятнее всего, повалило во время урагана, бушевавшего в регионе в начале июля. Также в администрации сообщили, что следить за захоронениями должны родственники умерших.