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Город «Увидела больше 40 штук»: в Ярославле на Осташинском кладбище повалило памятники

«Увидела больше 40 штук»: в Ярославле на Осташинском кладбище повалило памятники

Местная жительница показала жуткие кадры

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15 комментариев
На Осташинском кладбище заметили поваленные памятники | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comНа Осташинском кладбище заметили поваленные памятники | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

На Осташинском кладбище заметили поваленные памятники

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Жительница Ярославля обратилась к горожанам, чьи родственники похоронены на Осташинском кладбище. Она рассказала, что во время последнего визита на погост заметила десятки поваленных памятников.

«Навестите усопших. По кладбищу творится нечто непонятное, очень много упавших памятников, была в четырёх секторах, увидела больше 40 штук», — рассказала женщина в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Часть памятников лежит на земле | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comЧасть памятников лежит на земле | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Часть памятников лежит на земле

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Беспорядок царит на десятках могил | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comБеспорядок царит на десятках могил | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Беспорядок царит на десятках могил

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU сообщили, что памятники, вероятнее всего, повалило во время урагана, бушевавшего в регионе в начале июля. Также в администрации сообщили, что следить за захоронениями должны родственники умерших.

«Могильные памятники принадлежат в первую очередь лицу, ответственному за захоронение. Это лицо, как правило, является ближайшим родственником усопшего или тем, кто оформил место на кладбище. Следовательно, следить за надлежащим состоянием могил обязаны ответственные за захоронения лица», — рассказали в мэрии Ярославля.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Осташинское кладбище Памятники Мэрия Ярославля
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Комментарии
15
holdfast
1 час
штраф тому, кто допустил ветер на кладбище!
Гость
1 час
Ага ураган, верим, выборочно ходил и валил
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