Ярославской области простили почти 600 млн регионального долга

Ярославской области простили региональный долг почти в 600 млн рублей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославской области списали почти 593,6 млн рублей долгов, которые ранее регион занял из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин 14 июля 2025 года.

«Спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 42,7 млрд рублей» — сказал премьер-министр.

По словам Михаила Мишустина, оставшиеся в регионах средства помогут ускорить решение региональных проблем.

«По поручению Президента в феврале были приняты новые правила на этот счёт. По ним можно списать на две трети такой долг, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты», — уточнил Мишустин.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что средства, которые регион должен был вернуть в федеральный бюджет, были направлены на развитие инфраструктуры под новые инвестиционные проекты.

«Это первая часть списываемых средств по бюджетным кредитам, предоставленным Ярославской области из федерального бюджета, — отметил глава региона. — В 2024 году средства использовали для ремонта и строительства объектов водоснабжения и теплоснабжения, в частности, ремонта и переоснащения очистных сооружений в Ростове, строительства канализационной сети в Данилове, газовых котельных в деревне Еремейцево Ростовского округа и поселке Красные Ткачи Ярославского округа».

Кроме того, до конца 2029 года Ярославская область будет освобождена от выплаты двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит оставить в региональном бюджете около 23 млрд рублей, которые направят в разные сферы.

Более 11 млрд рублей за пять лет планируется вложить в ЖКХ — в том числе 336 млн рублей на замену лифтов. Еще 9 млрд пойдут на обновление общественного транспорта, 1,9 млрд — на новые инвестпроекты, переселение граждан из аварийного жилья и докапитализацию Фонда регионального развития.