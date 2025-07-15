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На набережной Волги в Ярославле появится новая достопримечательность: смотрим эскиз

Об установке памятника сообщил губернатор

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17 комментариев
В Ярославле у Речного вокзала собираются поставить бюст Федора Ушакова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле у Речного вокзала собираются поставить бюст Федора Ушакова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле у Речного вокзала собираются поставить бюст Федора Ушакова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле у Речного вокзала собираются поставить новый памятник — бюст адмирала Федора Ушакова. Эту идею 14 июля единогласно поддержала Общественная палата города. Монумент станет подарком жителям от Фонда Андрея Первозванного.

«Федор Ушаков — выдающийся русский флотоводец, чья жизнь тесно связана с нашим регионом. Мы гордимся этим и бережно храним память о нем. Много лет сотрудничаем с Фондом апостола Андрея Первозванного и лично его директором Владимиром Викторовичем Бушуевым. При участии фонда проведена масштабная реконструкция в селе Хопылево, на родине Федора Ушакова. Восстановлен храм Богоявления Господня, где он был крещен. Теперь в нашем регионе появится еще одно памятное место, связанное с великим флотоводцем», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

Открытие памятника планируется в начале августа.

Так будет выглядеть новый памятник | Источник: Михаил Евравев / TelegramТак будет выглядеть новый памятник | Источник: Михаил Евравев / Telegram

Так будет выглядеть новый памятник

Источник:

Михаил Евравев / Telegram

Федор Ушаков (1745—1817) — русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. Родился на территории нынешнего Рыбинского округа Ярославской области. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

Ранее о том, что такой памятник может появиться в Ярославле, сообщали в мэрии города. Власти уточняли, что рядом предусматривается благоустройство территории.

Партнером фонда в Ярославле стал ЯрГУ имени Демидова. Собственно, его студенты в декабре 2024 года выиграли право поставить у себя в городе бюст Федору Ушакову в финале студенческой Лиги исторических игр «Машина времени», организованной фондом.

Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992 году. Сейчас это одна из крупнейших общественных организаций России. Он был инициатором принесения Благодатного Огня из Иерусалима в Россию, принесения Пояса Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон. Фонд также инициировал и поддержал установку более 40 памятников и мемориалов в России и странах Европы, среди которых колонна-памятник Дмитрию Донскому на Куликовом поле, памятник Русским морякам в Мессине (Италия) и другие.

15 июля в Ярославле должен пройти градостроительный совет по вопросу установки бюста. На нем обсудят все детали проекта.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Памятник Федор Ушаков Губернатор Михаил Евраев Благотворительный фонд
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Комментарии
17
Гость
2 часа
Зачем называть место речным вокзалом,если здание давно продано? Называйте у бывшего речного вокзала,который был при СССР,..
Гость
1 час
А может лучше дворы отремонтировать в центре, где яма на яме, а туристов водят?
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