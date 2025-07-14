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Город Переезд чиновников Переезд за сотни миллионов: депутаты спросили о целесообразности переселения чиновников в Ярославле

Переезд за сотни миллионов: депутаты спросили о целесообразности переселения чиновников в Ярославле

Что на это ответили в Министерстве финансов

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11 комментариев
В Ярославле исторические здания, где сейчас располагаются органы власти, освободят под бизнес | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле исторические здания, где сейчас располагаются органы власти, освободят под бизнес | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле исторические здания, где сейчас располагаются органы власти, освободят под бизнес

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На заседании Ярославской областной думы 10 июля поднимался вопрос о целесообразности затрат сотен миллионов рублей на переезд чиновников. С соответствующим вопросом выступила депутат Елена Кузнецова.

«У нас идет увеличение расходов на 228 млн рублей на приобретение административного здания и 130 млн — на капитальный ремонт административного здания. Это связано с переездом министерств. Но зачем такие большие деньги закладывать, если никто пока не покупает те здания, в которых они сейчас находятся, и неизвестно, купят ли?» — депутат обратилась с вопросом к первому заместителю министра финансов Ярославской области Инге Архиповой.

Как отметила замминистра финансов, деньги на эти расходы были заложены в бюджет 2025 года еще в прошлом году.

«Сейчас мы часть этих средств, предусмотренных на приобретение административного здания и на капитальный ремонт, переносим на 2026 год. По приобретению административного здания контракт уже заключен, здание приобретено, частично оплачено в этом году. Вторая часть оплаты в связи с изменениями условий контракта переносится на 2026 год», — ответила Инга Архипова.

Ранее, летом 2023 года, власти Ярославской области заявили о планах по переселению чиновников из зданий в историческом центре Ярославля в другие помещения вне зоны ЮНЕСКО. Освободившиеся объекты продадут частникам для ведения бизнеса.

Часть министерств переедут в офисы в здании на Советской, 69 в Ярославле.

«Здания тех министерств, которые планируют переезжать на Советскую, 69, внесены в программу приватизации и стоят там. У них проведена оценка. Как только они освободятся, будут выставлены на продажу», — добавила замминистра финансов Ярославской области Инга Архипова.

Так, зимой 2025 года Министерство имущественных отношений съехало из здания на площади Челюскинцев, 10/3. Теперь оно базируется на Советской, 69. А исторический объект выставили на продажу за 118 млн рублей.

Подробнее о переезде чиновников и создании правительственного квартала — читайте в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Переезд чиновников
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Комментарии
11
Гость
1 час
Сказали переезжать - значит переезжать! Что за вопросы? Здесь не место дискуссии и обсуждению Исполнять и не задавать вопросов!
Гость
50 минут
Хватит раскачивать лодку пусть чиновники Кайфуют
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