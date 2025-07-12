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Город Москву накрыли ливень и шторм. МКАД затопило, а на улицах выросли ледяные сугробы: кадры

Москву накрыли ливень и шторм. МКАД затопило, а на улицах выросли ледяные сугробы: кадры

Местами град был таким сильным, что превращал лето в зиму

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10 комментариев
Стихия застала некоторых москвичей врасплох | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Вера Борисова / MSK1.RUСтихия застала некоторых москвичей врасплох | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Вера Борисова / MSK1.RU

Стихия застала некоторых москвичей врасплох

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU, Вера Борисова / MSK1.RU

Днем в субботу на Москву и область обрушился сильный ливень с грозой. И хоть дождь стал освежающим глотком после 35-градусной жары, многих москвичей непогода застала врасплох. Наши коллеги из MSK1.RU собрали самые впечатляющие кадры стихии.

Особенно не повезло тем, кто решил провести день на пляже. В Косино на автобусной остановке собралась целая толпа отдыхающих, желающих поскорее вернуться домой.

Источник: «Кожухово в фотографиях» / T.meИсточник: «Кожухово в фотографиях» / T.me
Источник:

«Кожухово в фотографиях» / T.me

В некоторых районах Москвы попадали деревья. Одно из них чудом не рухнуло на припаркованный автомобиль во дворе неподалеку от Булгаковского дома.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После начала ливня затопило часть МКАД — это случилось на 16-м километре трассы, рядом с Капотней. Из-за потопа на дороге образовалось море, где-то дорогу даже перекрыли.

Водителям пришлось стоять в пробках и медленно ехать к более сухому месту. А среди пешеходов нашлись те, кто решил обойти эту огромную лужу по ограждению между полос.

Источник:

«Москва сейчас» / T.me

В Даниловском районе после дождя образовались огромные лужи. Машины будто пытались проплыть по реке, а стекла постоянно заливала вода.

Источник: Вера Борисова / MSK1.RUИсточник: Вера Борисова / MSK1.RU
Источник: Вера Борисова / MSK1.RUИсточник: Вера Борисова / MSK1.RU
Источник: Вера Борисова / MSK1.RUИсточник: Вера Борисова / MSK1.RU
+2

Сломались не только дороги, но и электрички. На станции МЦД-4 Площадь трех вокзалов над электричкой оборвался провод. Из-за этого поезда в сторону Железнодорожного встали на час.

Железнодорожникам пришлось срочно корректировать движение. На участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота составы шли по одному пути в реверсивном движении. Некоторым электричкам пришлось сокращать путь, чтобы ввести движение в нормальный график.

Источник: «МЦД4 Апрелевка&nbsp;— Железнодорожная» / T.meИсточник: «МЦД4 Апрелевка&nbsp;— Железнодорожная» / T.me
Источник:

«МЦД4 Апрелевка — Железнодорожная» / T.me

В некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел град. Где-то он был небольшим, а в Чеховском районе почти образовались ледяные сугробы.

Источник:

читательница MSK1.RU

Некоторые читатели сообщают о перебоях с электричеством. В «Россетях» пообещали оперативно устранять последствия подобных аварий.

ПО ТЕМЕ
Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
Ливень Дождь Затопило дорогу Потоп Град Отключение электричества
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Комментарии
10
Гость
45 минут
А когда у нас накрыло, москвичам тоже писали про нас? Думаю им плевать, Яросладь для них деревня
Гость
1 час
Они не могут утонуть 🤣
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