Москву накрыли ливень и шторм. МКАД затопило, а на улицах выросли ледяные сугробы: кадры

Стихия застала некоторых москвичей врасплох Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Вера Борисова / MSK1.RU

Днем в субботу на Москву и область обрушился сильный ливень с грозой. И хоть дождь стал освежающим глотком после 35-градусной жары, многих москвичей непогода застала врасплох. Наши коллеги из MSK1.RU собрали самые впечатляющие кадры стихии.

Особенно не повезло тем, кто решил провести день на пляже. В Косино на автобусной остановке собралась целая толпа отдыхающих, желающих поскорее вернуться домой.

Источник: «Кожухово в фотографиях» / T.me

В некоторых районах Москвы попадали деревья. Одно из них чудом не рухнуло на припаркованный автомобиль во дворе неподалеку от Булгаковского дома.

После начала ливня затопило часть МКАД — это случилось на 16-м километре трассы, рядом с Капотней. Из-за потопа на дороге образовалось море, где-то дорогу даже перекрыли.

Водителям пришлось стоять в пробках и медленно ехать к более сухому месту. А среди пешеходов нашлись те, кто решил обойти эту огромную лужу по ограждению между полос.

Источник: «Москва сейчас» / T.me

В Даниловском районе после дождя образовались огромные лужи. Машины будто пытались проплыть по реке, а стекла постоянно заливала вода.

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Сломались не только дороги, но и электрички. На станции МЦД-4 Площадь трех вокзалов над электричкой оборвался провод. Из-за этого поезда в сторону Железнодорожного встали на час.

Железнодорожникам пришлось срочно корректировать движение. На участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота составы шли по одному пути в реверсивном движении. Некоторым электричкам пришлось сокращать путь, чтобы ввести движение в нормальный график.

Источник: «МЦД4 Апрелевка — Железнодорожная» / T.me

В некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел град. Где-то он был небольшим, а в Чеховском районе почти образовались ледяные сугробы.

Источник: читательница MSK1.RU