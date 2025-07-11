До 800 тысяч: в Ярославской области взлетели штрафы за нарушение тишины, уличную торговлю и борщевик

нарушение тишины и покоя граждан в дневное время в местах их жительства: для юридических лиц — 50 тысяч рублей (было 20 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 1,5 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно.

нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в местах их жительства и пребывания: для юридических лиц — 100 тысяч (сейчас 40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось на прежнем уровне — 3 тысячи и 20 тысяч соответственно. За повторное нарушение в течение года штраф для юридических лиц увеличили с 80 тысяч до 200 тысяч рулей;

размещение объявлений, листовок и иной наружной информации, нанесение надписей, рисунков в местах, не отведенных для этих целей: для юридических лиц — 140-180 тысяч рублей (было 80-100 тысяч рублей). Для физических и юридических лиц штраф останется прежним — 3-4 тысячи рублей и 30-40 тысяч рублей соответственно. За повторное нарушение для юридических лиц штраф увеличится — со 160-200 тысяч рублей до 200-300 тысяч рублей;

продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) в местах, не установленных для этих целей: для юридических лиц — 150 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц сумма остается прежней — 3 тысячи и 25 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц штраф увеличится с 200 до 300 тысяч рублей;

складирование либо размещение строительных и иных материалов за пределами строительных площадок, вынос грунта и грязи автотранспортом за пределы строительных площадок: для юридических лиц — 150-200 тысяч рублей (было 50-70 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи рублей и 20-30 тысяч рублей соответственно. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц штраф увеличится со 100-140 тысяч до 300-420 тысяч рублей;

складирование либо размещение древесины, порубочных остатков деревьев, кустарников, листвы и других остатков растительности в нарушение требований, установленных правилами благоустройства: для юридических лиц 150-200 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 2-3 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 40-80 тысяч рублей до 300-400 тысяч рублей;

сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн, установленных для соответствующих целей: для юридических лиц — 150-200 тысяч рублей (было 80-100 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 30-40 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 160-200 тысяч рублей до 300-400 тысяч рублей;

складирование или сброс снегоуборочной техникой снега, наледи вне мест, специально отведенных для этого: для юридических лиц — 60-100 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 40-80 тысяч рублей до 120-200 тысяч рублей;

размещение легковых автомобилей, мотоциклов, в том числе брошенных или разукомплектованных, на детских, спортивных, контейнерных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, размещение транспортных средств способом, исключающим возможность подъезда или загрузки мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров: для юридических лиц — 60 тысяч рублей (было 20 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3 тысячи и 10 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 40 тысяч рублей до 120 тысяч рублей;

размещение грузовых автомобилей, самоходных машин, в том числе брошенных или разукомплектованных, и прицепов к ним на детских и спортивных площадках, контейнерных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями и иных объектах благоустройства, а также размещение таких транспортных средств способом, исключающим возможность подъезда и (или) загрузки мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров: для юридических лиц — 150 тысяч рублей (было 50 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 5 тысячи и 25 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится со 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей;

обеспечение установки урн в местах, определенных правилами благоустройства, а равно нарушение требований к их размещению и содержанию: для юридических лиц — 50 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. Добавляется наказание за повторное нарушение в течение года: для граждан — 5 тысяч рублей; должностных лиц — 20-40 тысяч рублей; юридических лиц — 100 тысяч рублей;

необеспечение покоса травы в нарушение требований, установленных правилами благоустройства: для юридических лиц — 50 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 50-80 тысяч рублей до 80-100 тысяч рублей;

невыполнение либо ненадлежащее выполнение работ по уборке территории муниципального образования: для юридических лиц — 80-100 тысяч рублей (было 50-80 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 20-30 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 100-160 тысяч рублей до 160-200 тысяч рублей;

размещение объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории Ярославской области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов: для юридических лиц — 100-160 тысяч рублей (было 50-80 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 20-40 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 100-160 тысяч рублей до 200-320 тысяч рублей;

невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по содержанию фасадов зданий (за исключением жилых домов), строений, сооружений, а также их элементов: для юридических лиц –160-200 тысяч рублей (было 80-100 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 30-40 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 160-200 тысяч рублей до 320-400 тысяч рублей;

непринятие мер по устранению надписей, рисунков, графических изображений, загрязнений, объявлений, рекламной информации на фасадах зданий (за исключением жилых домов), строений, сооружений, их элементах, ограждениях (заборах), малых архитектурных формах и их элементах: для юридических лиц — 100-150 тысяч рублей (было 30-50 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 60-100 тысяч рублей до 200-300 тысяч рублей;