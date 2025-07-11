До 800 тысяч: в Ярославской области взлетели штрафы за нарушение тишины, уличную торговлю и борщевик

В Ярославской области повысили штрафы за ряд административных нарушений. Такое решение приняла Ярославская областная Дума 10 июля. С инициативой выступило правительство региона.
«Благодарю депутатов за поддержку наших предложений, направленных на наведение порядка в регионе», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Стоит отметить, что увеличение штрафов коснется юридических лиц. Для граждан суммы остались прежними.
К примеру, за нарушение тишины в ночное время штраф для компаний увеличен с 40 до 100 тысяч рублей.
«Проблема стоит остро. Люди жалуются на круглосуточную стройку, особенно в Ярославле и Ярославском округе. Очевидно, что крупных застройщиков и предпринимателей штраф в размере 40 тысяч рублей не пугает, поэтому размер взыскания увеличен более чем в два раза», — прокомментировал Евраев.
Серьезно увеличены штрафы за заросшие борщевиком Сосновского территории — со 100-130 тысяч до 300-400 тысяч рублей. За повторное нарушение — до 600-800 тысяч рублей.
«Сейчас размер взыскания составляет 130 тысяч рублей. При этом затраты на двухразовую обработку требуют вложений не менее 180 тысяч. Не нужно быть финансовым аналитиком, чтобы посчитать: заплатить штраф выгоднее. И эта практика широко распространена. Комиссии адмтехнадзора обследовали более 500 участков, на большинстве из них выявили нарушения. Размер штрафа должен побудить собственников к реальным действиям, чтобы в корне изменить ситуацию с распространением опасного растения. Установленная сумма существенно ниже размера санкций в соседних областях, где он достигает миллиона рублей», — отметил глава региона.
За какие нарушения теперь придется платить больше — полный список
нарушение тишины и покоя граждан в дневное время в местах их жительства: для юридических лиц — 50 тысяч рублей (было 20 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 1,5 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно.
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в местах их жительства и пребывания: для юридических лиц — 100 тысяч (сейчас 40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось на прежнем уровне — 3 тысячи и 20 тысяч соответственно. За повторное нарушение в течение года штраф для юридических лиц увеличили с 80 тысяч до 200 тысяч рулей;
размещение объявлений, листовок и иной наружной информации, нанесение надписей, рисунков в местах, не отведенных для этих целей: для юридических лиц — 140-180 тысяч рублей (было 80-100 тысяч рублей). Для физических и юридических лиц штраф останется прежним — 3-4 тысячи рублей и 30-40 тысяч рублей соответственно. За повторное нарушение для юридических лиц штраф увеличится — со 160-200 тысяч рублей до 200-300 тысяч рублей;
продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) в местах, не установленных для этих целей: для юридических лиц — 150 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц сумма остается прежней — 3 тысячи и 25 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц штраф увеличится с 200 до 300 тысяч рублей;
складирование либо размещение строительных и иных материалов за пределами строительных площадок, вынос грунта и грязи автотранспортом за пределы строительных площадок: для юридических лиц — 150-200 тысяч рублей (было 50-70 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи рублей и 20-30 тысяч рублей соответственно. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц штраф увеличится со 100-140 тысяч до 300-420 тысяч рублей;
складирование либо размещение древесины, порубочных остатков деревьев, кустарников, листвы и других остатков растительности в нарушение требований, установленных правилами благоустройства: для юридических лиц 150-200 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 2-3 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 40-80 тысяч рублей до 300-400 тысяч рублей;
сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн, установленных для соответствующих целей: для юридических лиц — 150-200 тысяч рублей (было 80-100 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 30-40 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 160-200 тысяч рублей до 300-400 тысяч рублей;
складирование или сброс снегоуборочной техникой снега, наледи вне мест, специально отведенных для этого: для юридических лиц — 60-100 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 40-80 тысяч рублей до 120-200 тысяч рублей;
размещение легковых автомобилей, мотоциклов, в том числе брошенных или разукомплектованных, на детских, спортивных, контейнерных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, размещение транспортных средств способом, исключающим возможность подъезда или загрузки мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров: для юридических лиц — 60 тысяч рублей (было 20 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3 тысячи и 10 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 40 тысяч рублей до 120 тысяч рублей;
размещение грузовых автомобилей, самоходных машин, в том числе брошенных или разукомплектованных, и прицепов к ним на детских и спортивных площадках, контейнерных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями и иных объектах благоустройства, а также размещение таких транспортных средств способом, исключающим возможность подъезда и (или) загрузки мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров: для юридических лиц — 150 тысяч рублей (было 50 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 5 тысячи и 25 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится со 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей;
обеспечение установки урн в местах, определенных правилами благоустройства, а равно нарушение требований к их размещению и содержанию: для юридических лиц — 50 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. Добавляется наказание за повторное нарушение в течение года: для граждан — 5 тысяч рублей; должностных лиц — 20-40 тысяч рублей; юридических лиц — 100 тысяч рублей;
необеспечение покоса травы в нарушение требований, установленных правилами благоустройства: для юридических лиц — 50 тысяч рублей (было 20-40 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 50-80 тысяч рублей до 80-100 тысяч рублей;
невыполнение либо ненадлежащее выполнение работ по уборке территории муниципального образования: для юридических лиц — 80-100 тысяч рублей (было 50-80 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 20-30 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 100-160 тысяч рублей до 160-200 тысяч рублей;
размещение объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории Ярославской области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов: для юридических лиц — 100-160 тысяч рублей (было 50-80 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 20-40 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 100-160 тысяч рублей до 200-320 тысяч рублей;
невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по содержанию фасадов зданий (за исключением жилых домов), строений, сооружений, а также их элементов: для юридических лиц –160-200 тысяч рублей (было 80-100 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 30-40 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 160-200 тысяч рублей до 320-400 тысяч рублей;
непринятие мер по устранению надписей, рисунков, графических изображений, загрязнений, объявлений, рекламной информации на фасадах зданий (за исключением жилых домов), строений, сооружений, их элементах, ограждениях (заборах), малых архитектурных формах и их элементах: для юридических лиц — 100-150 тысяч рублей (было 30-50 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 10-20 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 60-100 тысяч рублей до 200-300 тысяч рублей;
непроведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского: для юридических лиц — 300-400 тысяч рублей (было 100-130 тысяч рублей). Для граждан и должностных лиц осталось в прежнем размере — 3-4 тысячи и 30-40 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года для юридических лиц сумма увеличится с 200-260 тысяч рублей до 600-800 тысяч рублей;
Также повысились штрафы за ненадлежащее обустройство и содержание контейнерных площадок, сезонных (летних) кафе, автостоянок, детских площадок, спортивных площадок, мест отдыха, парков, скверов и иных зеленых зон, площадок для выгула и дрессировки животных, инженерных коммуникаций, неограждение мест проведения земляных работ, невосстановление территории, поврежденной при производстве земляных работ, за невыполнение требований антитеррористической комиссии.
Напомним, в предыдущий раз штрафы за нарушение тишины поднимали в 2023 году. Тогда это коснулось и граждан, и должностных, и юридических лиц.
Согласны, что повышение штрафа приведет к порядку?