Столичный инвестор выкупил землю у озера в Переславле под строительство экокурорта

В Переславле-Залесском построят новый экокурорт Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Столичный инвестор ORTIGA Development выкупил участок площадью 70 га в Переславле-Залесском Ярославской области под строительство экокурорта. Об этом сообщили 76.RU в компании.

«Общий объем инвестиций в проект составит порядка 20 млрд рублей, а реализация займет 6 лет. Инвестор уже приобрел площадку под строительство площадью 70 Га, в настоящее время идет разработка проекта», — сообщили в пресс-службе девелопера.

Экокурорт будет расположен в районе улицы Подгорная.

В Переславле на улице Подгорной появится огромный экокурорт Источник: Яндекс. Карты

2 июля стало известно, что к разработке проекта экокурорта рядом с Плещеевым озером присоединилась компания CORE.XP. Компания проведет исследование и создаст маркетинговую концепцию проекта, а также составит расчет финансовой модели.

«Наша команда тщательно выбирала локацию и вместе с представителями Министерства инвестиций и промышленности Ярославской области отсматривала подходящие площадки в регионе. В итоге мы остановили свой выбор на живописном участке вблизи Плещеева озера — месте, которое, на наш взгляд, имеет большой потенциал», — прокомментировал генеральный директор ORTIGA Development Станислав Куликов.

Компания CORE.XP занимается консалтингом и управлением инвестиций в недвижимости.

Заместитель директора отдела стратегического и управленческого консалтинга Ксения Непомнящих отметила потенциал Ярославской области в туристической отрасли.

«На фоне роста внутреннего туризма, интерес к посещению городов и природных красот области получил новый импульс. Однако гостиничный рынок региона пока не успевает за растущим спросом на качественное размещение. Мы уверены, что спрос на отдых в современном загородном отеле, предлагающем услуги на стыке рекреации и культурно-исторической аттракции, будет очень высоким», — добавила Ксения Непомнящих.

Ранее в правительстве показывали визуализацию проекта Источник: Александр Ольхов / vk.com

Столичный девелопер ORTIGA Development заключил соглашение с правительством Ярославской области о строительстве экокурорта рядом с Плещеевым озером на ПМЭФ в этом году. В планах у инвестора создание круглогодичного курорта с трехзвездочными и пятизвездочными отелями, спортивными комплексами, ресторанами и пляжной зоной. Предварительно, в городе должно появится более 1000 рабочих мест.