В Ярославской области планируется строительство крупного эко-отеля. Что известно о проекте

Эко-отель хотят построить в Переславле-Залесском Источник: Александр Ольхов / Vk.com

В Переславле-Залесском Ярославской области планируется строительство масштабного эко-курорта. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором и гендиректором «ORTIGA development» Станиславом Куликовым. Проект обойдется в 20 миллиардов рублей.

«Проект включает в себя как трёхзвёздочные отели, так и пятизвёздочные резиденции, спортивные комплексы, рестораны и пляжную зону — всё для комфортного отдыха и круглогодичного туристического потока, — написал у себя в соцсетях министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов.

Эко-отель планируют разместить на 70 гектарах территории на берегу Плещеева озера. По первоначальным расчетом, там должно быть открыто более 1000 новых рабочих мест.

«Планируемый к развитию участок площадью около 70 гектаров расположен вне границ национального парка „Плещеево озеро“ — он находится в охранной зоне. Это принципиально важно: в охранной зоне допустима застройка при условии соблюдения всех экологических требований и ограничений. Проект проходит обязательное согласование с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также другими надзорными инстанциями, — отметил министр Александр Ольхов.

Сейчас ведётся проектирование модернизации общегородских очистных сооружений и строительство магистрального коллектора, в который будут собираться все хозяйственно-бытовые стоки. Власти обещают, что прямого сброса отходов в озеро не будет.

«Кроме того, в проекте предусмотрено внедрение современных инженерных решений по водоотведению и водоснабжению, что как раз поможет снять нагрузку с уязвимой экосистемы Плещеева озера», — уточнил Александр Ольхов.

Чтобы не перегружать дорожный трафик в Переславле, власти обещают построить новую дорогу до эко-отеля в обход центра города.