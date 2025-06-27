НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 746мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,21
EUR 91,66
Новый детский сад
Включили видеоэкран в центре
Как провести лето в Ярославле
Стакан-тест трамвая
Зумеры и работа
Кафе на месте музея-фабрики
Приговор тренеру олимпийцев
Ярославец на «Поле чудес»
Просят остановить застройку
Город ПМЭФ-2025 В Ярославской области планируется строительство крупного эко-отеля. Что известно о проекте

В Ярославской области планируется строительство крупного эко-отеля. Что известно о проекте

Объект расположится в Переславле-Залесском

311
1 комментарий
Эко-отель хотят построить в Переславле-Залесском | Источник: Александр Ольхов / Vk.comЭко-отель хотят построить в Переславле-Залесском | Источник: Александр Ольхов / Vk.com

Эко-отель хотят построить в Переславле-Залесском

Источник:

Александр Ольхов / Vk.com

В Переславле-Залесском Ярославской области планируется строительство масштабного эко-курорта. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором и гендиректором «ORTIGA development» Станиславом Куликовым. Проект обойдется в 20 миллиардов рублей.

«Проект включает в себя как трёхзвёздочные отели, так и пятизвёздочные резиденции, спортивные комплексы, рестораны и пляжную зону — всё для комфортного отдыха и круглогодичного туристического потока, — написал у себя в соцсетях министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов.

Эко-отель планируют разместить на 70 гектарах территории на берегу Плещеева озера. По первоначальным расчетом, там должно быть открыто более 1000 новых рабочих мест.

«Планируемый к развитию участок площадью около 70 гектаров расположен вне границ национального парка „Плещеево озеро“ — он находится в охранной зоне. Это принципиально важно: в охранной зоне допустима застройка при условии соблюдения всех экологических требований и ограничений. Проект проходит обязательное согласование с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также другими надзорными инстанциями, — отметил министр Александр Ольхов.

Сейчас ведётся проектирование модернизации общегородских очистных сооружений и строительство магистрального коллектора, в который будут собираться все хозяйственно-бытовые стоки. Власти обещают, что прямого сброса отходов в озеро не будет.

«Кроме того, в проекте предусмотрено внедрение современных инженерных решений по водоотведению и водоснабжению, что как раз поможет снять нагрузку с уязвимой экосистемы Плещеева озера», — уточнил Александр Ольхов.

Чтобы не перегружать дорожный трафик в Переславле, власти обещают построить новую дорогу до эко-отеля в обход центра города.

«Проект не ограничивается гостиничным комплексом. Он включает комплексное благоустройство территории, создание парков, общественных пространств, рекреационных зон. Более половины территории — свыше 30 гектаров — будет благоустроено как природно-парковая зона, с сохранением природных ландшафтов», — отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ПМЭФ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 минут
да хватит уже )) ну в самом деле )))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление