«Мой любимый»: скандальный дизайнер Лебедев высказался о городе в Ярославской области

Дизайнер Артемий Лебедев похвалил Рыбинск Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU /

Дизайнер Артемий Лебедев поздравил Рыбинск с тем, что город вошел в национальный маршрут Золотое кольцо России.

Дизайнер считает, что во многом это событие — заслуга музыканта Мити Кузнецова, которому пришла в голову мысль наполнить центр Рыбинска вывесками в дореволюционном стиле.

«Замечательная новость, поздравляю мой любимый город Рыбинск с тем, что он вошел в Золотое кольцо России. Заслужил. Причем, усилиями одного, можно сказать, художника Мити Кузнецова, который в один момент ради эксперимента сделал вывеску в старой орфографии на Красной площади. У них есть такая главная площадь перед биржей. Это всем так понравилось, что идею раскатили на весь город и город преобразился. То есть, буквально, как один художник может поменять целый город, который вдруг появился на туристической карте, опережая все остальные события», — высказался дизайнер.

Артемий Лебедев похвалил Рыбинск Источник: Артемий Лебедев / Vk.com

Однако Артемий Лебедев считает, что в городе еще не все идеально. Он похвалил местный общепит, а вот состояние гостиниц пожурил.

«Там, кстати, есть симпатичные рестораны, но пока еще нет нормальных отелей. Так что ждем, когда люди обратят внимание на Рыбинск и начнут там строить нормальные отели», — добавил дизайнер.

Артемий Лебедев — российский блогер, дизайнер и предприниматель. Он прославился благодаря резким высказываниям обо всем подряд. Является совладельцем собственной студии, а также директором по дизайну социальной сети «Вконтакте». Артемий Лебедев участвовал в разработке дизайна оформления городов, в том числе Ярославля и Перми.