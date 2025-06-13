«Для уважаемыхъ господъ»: жители Ярославской области заметили необычную вывеску «Вайлдберриз»

Жители Рыбинска Ярославской области обсуждают вывеску на пункте выдачи «Вайлдберриз» на улице Ломоносова, 6. Вместо привычной эмблемы Wildberries там красуется надпись «Вайлдберризъ» в дореволюционном стиле.
«Для уважаемыхъ господъ», — пошутили 12 июня в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».
В комментариях жители Рыбинска оценили задумку.
«Зато всё понятно, всё русскими буквами. Еще бы крылечко и дверь под старину — совсем было бы здорово!» — написала Ольга Семкина.
«На современном здании — старинная вывеска. Круто смотрится», — написал Юрий Громов.
На деле вывеска красуется на пункте выдачи еще с прошлого лета. В самой компании о смене вывески рассказывали в июле 2024 года. Тогда объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что «Вайлдберриз» присоединилась к проекту по воссозданию исторического облика города Рыбинска и презентовала первую вывеску в историческом стиле.
«С самого начала нам было интересно поучаствовать в создании дизайн-кода исторического центра Рыбинска. Вместе с Митей Кузнецовым мы создали вывеску, говорящую на языке старины. Важно, что для нас это первый шаг на большом пути по поддержке и продвижению культурного и исторического наследия нашей страны», — рассказывал Артур Гареев, руководитель проектов «Вайлдберриз».
В компании также уточнили, что смена вывески — это еще и часть крупного проекта «Культурный код России». «Вайлдберриз» поддерживает предпринимателей, продвигающих свои регионы через товары, используя дизайн-коды или переосмысливая старые традиции в новом формате.
Идея стилизовать вывески в центре Рыбинска под старину пришла известному в городе музыканту Мите Кузнецову. Тогда крупные бренды поддержали инициативу. Горожане по-разному отнеслись к переменам. Кто-то посчитал, что это прекрасная идея, а некоторые были уверены, что вывески не впишутся в современный облик города. С тех пор туристы и известные гости города не единожды обращали внимание на необычные вывески. Их даже обсудили в популярном тревел-шоу на Первом канале.