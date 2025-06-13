«Для уважаемыхъ господъ»: жители Ярославской области заметили необычную вывеску «Вайлдберриз»

Жители Рыбинска заметили, что «Вайлдберриз» сменил вывеску Источник: Пресс-служба Wildberries & Russ / Telegram











Жители Рыбинска Ярославской области обсуждают вывеску на пункте выдачи «Вайлдберриз» на улице Ломоносова, 6. Вместо привычной эмблемы Wildberries там красуется надпись «Вайлдберризъ» в дореволюционном стиле.

«Для уважаемыхъ господъ», — пошутили 12 июня в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Необычная вывеска привлекла внимание горожан Источник: Пресс-служба Wildberries & Russ / Telegram











Пункт выдачи с необычной вывеской привлек внимание жителей и гостей города Источник: Пресс-служба Wildberries & Russ / Telegram

В комментариях жители Рыбинска оценили задумку.

«Зато всё понятно, всё русскими буквами. Еще бы крылечко и дверь под старину — совсем было бы здорово!» — написала Ольга Семкина.

«На современном здании — старинная вывеска. Круто смотрится», — написал Юрий Громов.

На деле вывеска красуется на пункте выдачи еще с прошлого лета. В самой компании о смене вывески рассказывали в июле 2024 года. Тогда объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что «Вайлдберриз» присоединилась к проекту по воссозданию исторического облика города Рыбинска и презентовала первую вывеску в историческом стиле.

«С самого начала нам было интересно поучаствовать в создании дизайн-кода исторического центра Рыбинска. Вместе с Митей Кузнецовым мы создали вывеску, говорящую на языке старины. Важно, что для нас это первый шаг на большом пути по поддержке и продвижению культурного и исторического наследия нашей страны», — рассказывал Артур Гареев, руководитель проектов «Вайлдберриз».

В компании также уточнили, что смена вывески — это еще и часть крупного проекта «Культурный код России». «Вайлдберриз» поддерживает предпринимателей, продвигающих свои регионы через товары, используя дизайн-коды или переосмысливая старые традиции в новом формате.