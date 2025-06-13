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Город «Для уважаемыхъ господъ»: жители Ярославской области заметили необычную вывеску «Вайлдберриз»

«Для уважаемыхъ господъ»: жители Ярославской области заметили необычную вывеску «Вайлдберриз»

Что рассказали в компании

768
2 комментария
Жители Рыбинска заметили, что «Вайлдберриз» сменил вывеску | Источник: Пресс-служба Wildberries &amp; Russ / TelegramЖители Рыбинска заметили, что «Вайлдберриз» сменил вывеску | Источник: Пресс-служба Wildberries &amp; Russ / Telegram

Жители Рыбинска заметили, что «Вайлдберриз» сменил вывеску

Источник:

Пресс-служба Wildberries & Russ / Telegram

Жители Рыбинска Ярославской области обсуждают вывеску на пункте выдачи «Вайлдберриз» на улице Ломоносова, 6. Вместо привычной эмблемы Wildberries там красуется надпись «Вайлдберризъ» в дореволюционном стиле.

«Для уважаемыхъ господъ», — пошутили 12 июня в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Необычная вывеска привлекла внимание горожан | Источник: Пресс-служба Wildberries &amp; Russ / TelegramНеобычная вывеска привлекла внимание горожан | Источник: Пресс-служба Wildberries &amp; Russ / Telegram

Необычная вывеска привлекла внимание горожан

Источник:

Пресс-служба Wildberries & Russ / Telegram

Пункт выдачи с необычной вывеской привлек внимание жителей и гостей города | Источник: Пресс-служба Wildberries &amp; Russ / TelegramПункт выдачи с необычной вывеской привлек внимание жителей и гостей города | Источник: Пресс-служба Wildberries &amp; Russ / Telegram

Пункт выдачи с необычной вывеской привлек внимание жителей и гостей города

Источник:

Пресс-служба Wildberries & Russ / Telegram

В комментариях жители Рыбинска оценили задумку.

«Зато всё понятно, всё русскими буквами. Еще бы крылечко и дверь под старину — совсем было бы здорово!» — написала Ольга Семкина.

«На современном здании — старинная вывеска. Круто смотрится», — написал Юрий Громов.

На деле вывеска красуется на пункте выдачи еще с прошлого лета. В самой компании о смене вывески рассказывали в июле 2024 года. Тогда объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что «Вайлдберриз» присоединилась к проекту по воссозданию исторического облика города Рыбинска и презентовала первую вывеску в историческом стиле.

«С самого начала нам было интересно поучаствовать в создании дизайн-кода исторического центра Рыбинска. Вместе с Митей Кузнецовым мы создали вывеску, говорящую на языке старины. Важно, что для нас это первый шаг на большом пути по поддержке и продвижению культурного и исторического наследия нашей страны», — рассказывал Артур Гареев, руководитель проектов «Вайлдберриз».

В компании также уточнили, что смена вывески — это еще и часть крупного проекта «Культурный код России». «Вайлдберриз» поддерживает предпринимателей, продвигающих свои регионы через товары, используя дизайн-коды или переосмысливая старые традиции в новом формате.

Идея стилизовать вывески в центре Рыбинска под старину пришла известному в городе музыканту Мите Кузнецову. Тогда крупные бренды поддержали инициативу. Горожане по-разному отнеслись к переменам. Кто-то посчитал, что это прекрасная идея, а некоторые были уверены, что вывески не впишутся в современный облик города. С тех пор туристы и известные гости города не единожды обращали внимание на необычные вывески. Их даже обсудили в популярном тревел-шоу на Первом канале.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пункт выдачи Маркетплейс Вывеска Рыбинск Вайлдберриз
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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Очень даже! 😊 В Рыбинске вывески в старинном духе, замечательно!!!! Очень любим Ваш город!
Гость
5 минут
Валберис" - это транслитерация английского слова "Wildberries". На русский язык оно переводится как "Дикие ягоды". Любят у нас в Стране перевернуть всё с ног на голову! Ну напишите, если Вам так хочется на Кирилице! 🤡🤡🤡
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