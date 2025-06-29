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Город Панельная душа Фоторепортаж Навевают воспоминания о детстве: разглядываем панельные дворы Ярославля, где когда-то было весело

Навевают воспоминания о детстве: разглядываем панельные дворы Ярославля, где когда-то было весело

Фоторепортаж, наполненный ностальгией

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2 комментария
Показываем фотографии панельных дворов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем фотографии панельных дворов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем фотографии панельных дворов в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помните, как ощущалось лето в детстве? Школа закончилась, три месяца беззаботного времени, игры с утра до вечера во дворе или в деревню к бабушке. Детство многих прошло в окружении панелек. Особенно яркими были летние деньки, когда во дворе собиралась детвора со всех ближайших домов.

В этом фоторепортаже мы хотим дать волю ностальгии и показать летние панельные дворы, где росли ярославцы.

Закатное солнце слепит, отражаясь от балконов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗакатное солнце слепит, отражаясь от балконов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закатное солнце слепит, отражаясь от балконов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В окружении зелени и панелек проходили вечерние прогулки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ окружении зелени и панелек проходили вечерние прогулки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В окружении зелени и панелек проходили вечерние прогулки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игры с мячом, кажется, любили все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгры с мячом, кажется, любили все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игры с мячом, кажется, любили все

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Детские площадки новые, а на фоне старые панельки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДетские площадки новые, а на фоне старые панельки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Детские площадки новые, а на фоне старые панельки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Подъезд&nbsp;— место прощания и встреч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодъезд&nbsp;— место прощания и встреч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подъезд — место прощания и встреч

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером со свободными местами на парковке трудно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВечером со свободными местами на парковке трудно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером со свободными местами на парковке трудно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Всегда были дворовые коты, с которыми играла детвора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсегда были дворовые коты, с которыми играла детвора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Всегда были дворовые коты, с которыми играла детвора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дружили независимо от возраста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДружили независимо от возраста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дружили независимо от возраста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще вечером все выгуливают своих собак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА еще вечером все выгуливают своих собак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще вечером все выгуливают своих собак

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многослойность в панельном стиле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногослойность в панельном стиле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многослойность в панельном стиле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже одному не бывает скучно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже одному не бывает скучно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже одному не бывает скучно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот-вот, и Луна спрячется за панельку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот-вот, и Луна спрячется за панельку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот-вот, и Луна спрячется за панельку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На балконах всегда есть наблюдатели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа балконах всегда есть наблюдатели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На балконах всегда есть наблюдатели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроссовки постирали к летнему сезону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКроссовки постирали к летнему сезону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроссовки постирали к летнему сезону

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Летние панельки кажутся такими уютными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛетние панельки кажутся такими уютными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летние панельки кажутся такими уютными

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В сюжете «Панельная душа» мы показываем панельные дворы Ярославля:

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Панелька Панельные дома Ностальгия Эстетика
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Комментарии
2
Гость
25 минут
Строили быстро и много,но жилья все равно не хватало,квартиры теплые в панельках100 лет простоят и более, если следить за содержанием будут
Гость
47 минут
при народной власти и русском Президенте Ельцине жили намного лучше и весело было а не безнадёга тюремная
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