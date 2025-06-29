Навевают воспоминания о детстве: разглядываем панельные дворы Ярославля, где когда-то было весело

Помните, как ощущалось лето в детстве? Школа закончилась, три месяца беззаботного времени, игры с утра до вечера во дворе или в деревню к бабушке. Детство многих прошло в окружении панелек. Особенно яркими были летние деньки, когда во дворе собиралась детвора со всех ближайших домов.