Навевают воспоминания о детстве: разглядываем панельные дворы Ярославля, где когда-то было весело

Помните, как ощущалось лето в детстве? Школа закончилась, три месяца беззаботного времени, игры с утра до вечера во дворе или в деревню к бабушке. Детство многих прошло в окружении панелек. Особенно яркими были летние деньки, когда во дворе собиралась детвора со всех ближайших домов.
В этом фоторепортаже мы хотим дать волю ностальгии и показать летние панельные дворы, где росли ярославцы.
В сюжете «Панельная душа» мы показываем панельные дворы Ярославля:
гуляем среди темных панелек в Ярославле;
рассматриваем панельные дома-гиганты на окраине Ярославля;
гуляем по району Ярославля, где серые дома нависают над головой;
гуляем по району Ярославля, где панельки высятся от земли до неба.