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Город В Рыбинске сносят самый узкий дом в городе. Видео

В Рыбинске сносят самый узкий дом в городе. Видео

Об этом сообщил мэр Дмитрий Рудаков

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Сносят самый узкий дом в Рыбинске | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.comСносят самый узкий дом в Рыбинске | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

Сносят самый узкий дом в Рыбинске

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области сносят самый узкий дом в городе. Историческое здание находится в частной собственности. Как сообщил мэр Дмитрий Рудаков, владелец начал работы по демонтажу объекта в ночь с 6 на 7 июня.

«Неуважение к истории в чистом виде. Собственник здания на Чкалова, 31 начал его снос. Это самый узкий дом в Рыбинске. Бывший хлебный амбар усадьбы купца Миклютина», — написал у себя в соцсетях мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

По данным главы города, снос производится без разрешения соответствующих департаментов и структур.

«Мы много делаем для сохранения нашей исторической идентичности. Ежегодно ремонтируем и реставрируем исторический центр. Улицу Чкалова завели под капитальный ремонт. Взаимодействуем с крупными инвесторами, которым не всё равно, что останется после них. Так жили купцы-промышленники, строившие наш прекрасный город. Это наш дух и наша история», — добавил мэр.

В Рыбинске сносят исторический дом

Источник:

Дмитрий Рудаков / VK.com

<p>Дмитрий Рудаков</p><p>Дмитрий Рудаков</p>

К собственнику однозначно будут применены санкции. Он даже не выставил знаки и ограждения при демонтажных работах. На место выехал муниципальный контроль. Направляем обращения в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор.

Дмитрий Рудаков

мэр Рыбинска
Так выглядит самый узкий дом Рыбинска, который сносят | Источник: «Яндекс.Панорама»Так выглядит самый узкий дом Рыбинска, который сносят | Источник: «Яндекс.Панорама»

Так выглядит самый узкий дом Рыбинска, который сносят

Источник:

«Яндекс.Панорама»

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Исторический дом Снос
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