В Рыбинске сносят самый узкий дом в городе. Видео

Сносят самый узкий дом в Рыбинске Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области сносят самый узкий дом в городе. Историческое здание находится в частной собственности. Как сообщил мэр Дмитрий Рудаков, владелец начал работы по демонтажу объекта в ночь с 6 на 7 июня.

«Неуважение к истории в чистом виде. Собственник здания на Чкалова, 31 начал его снос. Это самый узкий дом в Рыбинске. Бывший хлебный амбар усадьбы купца Миклютина», — написал у себя в соцсетях мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

По данным главы города, снос производится без разрешения соответствующих департаментов и структур.

«Мы много делаем для сохранения нашей исторической идентичности. Ежегодно ремонтируем и реставрируем исторический центр. Улицу Чкалова завели под капитальный ремонт. Взаимодействуем с крупными инвесторами, которым не всё равно, что останется после них. Так жили купцы-промышленники, строившие наш прекрасный город. Это наш дух и наша история», — добавил мэр.

В Рыбинске сносят исторический дом Источник: Дмитрий Рудаков / VK.com

К собственнику однозначно будут применены санкции. Он даже не выставил знаки и ограждения при демонтажных работах. На место выехал муниципальный контроль. Направляем обращения в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор. Дмитрий Рудаков мэр Рыбинска