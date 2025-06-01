Дроны впервые атаковали Сибирь: беспилотники прилетели в военную часть в Иркутской области

В Иркутской области беспилотники атаковали военную часть в поселке Среднем. Информацию об этом сообщил губернатор региона Иван Кобзев.
«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Среднем. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.
На данный момент точное количество беспилотников не подсчитано. В Усольском районе сейчас работают все оперативные и силовые службы.
«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет», — заключил губернатор.
Помимо этого, дроны атаковали Рязанскую область.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб», — написал в Telegram-канале глава региона Павел Малков.
Обновлено в 14:37 (мск). Беспилотники прилетели также в Мурманской области.
«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», — подтвердил глава региона Андрей Чибис.