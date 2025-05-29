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Город День города Ярославля В День города в Ярославль не приедет топовый артист: в мэрии объяснили, почему

В День города в Ярославль не приедет топовый артист: в мэрии объяснили, почему

Публикуем комментарий властей

2 929
26 комментариев
В Ярославле в День города не будет концерта супер-звезды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в День города не будет концерта супер-звезды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в День города не будет концерта супер-звезды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль 31 мая отметит юбилейный 1015-й день рождения. В День города запланирована масса развлечений. Однако, как отмечают ярославцы, праздник пройдет без концерта топового исполнителя. Более того, звезд российского масштаба не приглашают на День города в Ярославль уже несколько лет.

Последней группой подобного уровня были «Отпетые мошенники» (12+) в 2019 году. Для сравнения в Рыбинске в 2024 году выступали «Самоцветы» (12+), в Вологде — группа «Алиса» (16+), в Иваново — Найк Борзов (16+).

В мэрии Ярославля пояснили, почему не пригласили супер-звезду.

«Приглашенный артист (хедлайнер) — это всегда дополнительная нагрузка на муниципальный бюджет. В этом году мэрия направит все силы и средства на завершение благоустройства парков и дворов», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, мы опубликовали полную программу Дня города. В афише предусмотрены выступления ярославских исполнителей, оркестров, различные фестивали, спортивные мероприятия. Завершением праздника станет салют над Стрелкой.

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Комментарии
28
Гость
3 часа
Правильно! Нет сейчас нормальных артистов.Экономить надо.Лучше на эти деньги поликлинику построить
Гость
2 часа
И на благоустройство каких конкретно дворов направят эти деньги ? Что на эти деньги будет сделано?
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