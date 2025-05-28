«Начали издеваться»: в Ярославле перекрасили планетарий — автор проекта резко на это отреагировал

Нижний ярус планетария стал серым Источник: читатель 76.RU











В Ярославле перекрасили часть фасада здания центра имени Валентины Терешковой, которое жители города привыкли называть планетарием. Нижний ярус строения сменил цвет с песочного на светло-серый. Архитектор и автор проекта планетария Илья Клягин резко высказался по поводу изменений.

«Недавно увидел, что какие-то вандалы, видимо, под покровом ночи, покрасили часть здания Ярославского планетария. Единственное, что я смог подумать: „Ладно хоть не в желтый цвет!“. В действительности, над зданием начали издеваться еще раньше, когда сделали дикую подсветку поверх существующего фасада. Есть определенные принципы подсветки зданий, которые желательно соблюдать чтобы архитектура выигрывала от подсветки, а не разрушалась на отдельные световые полоски. К сожалению, те кто делают подсветку зданий в Ярославле, об этих принципах не слышали», — рассказал Илья Клягин.

Неокрашенная часть фасада заметно отличается по цвету Источник: читатель 76.RU











По его словам, при создании здания, RGB-подсветка была предусмотрена. Причем с возможностью устраивать световые шоу, менять сценарии.

«Но, видимо, ремонт существующего — это слишком дешево и просто. В результате поступили как вандалы, просто привернув светодиодную ленту к уникальному для России фасаду из архитектурного бетона, замешанного на специальном белом цементе. И, впоследствии, видимо, чтобы этот вандализм с подсветкой не бросался в глаза, покрасили доступную с земли часть фасада в серый цвет! До верхнего фасада еще не добрались», — возмутился Илья Клягин.

Архитектор считает, что теперь на фасаде будет красоваться яркая подсветка.

«Примечательно стремление опустить архитектуру до безликой серой массы, превратив потом униженную архитектуру в „Диснейленд“ за счет убогой подсветки. Почему-то никто не вспомнил, сколько бюджетных денег было потрачено для создания действительно достойного объекта для любимого города. К сожалению, видимо, эти люди даже не осознают, какого уровня кощунство они совершают», — подытожил Илья Клягин.

Автор ярославского планетария оказался недоволен изменениями Источник: читатель 76.RU











В Министерстве культуры Ярославской области утверждают: цвет краски соответствует первоначальному цвету здания. Работы провели, чтобы стены не плесневели.

«Работы на фасаде здания Центра имени В. В. Терешковой были организованы в целях предотвращения разрушения фасада, ликвидации высолов и уничтожения плесени, начавших формироваться после теплой зимы. Была применена фасадная краска на основе силикона, способствующая предотвращению разрушения бетона и соответствующая первоначальному цвету здания», — рассказали в Минкульте Ярославской области.