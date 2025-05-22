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В Ярославле в День города прогремит салют: где и во сколько его смотреть

Праздник пройдет 31 мая

3 667
22 комментария
В Ярославле в День города запланировали салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в День города запланировали салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в День города запланировали салют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в День города прогремит праздничный салют. Об этом 22 мая сообщили в мэрии.

«Праздничному салюту в честь 1015-летия Ярославля быть! Приглашаем всех жителей и гостей насладиться яркими вечерними красками», — опубликовала информацию городская администрация.

По данным мэрии, салют можно будет посмотреть с нижнего яруса Стрелки в 23 часа.

Напомним, День города в Ярославле пройдет в последнюю субботу весны, 31 мая. Мы публиковали программу мероприятий, которые запланированы на центральных площадках. В частности, в городе пройдет много концертов, фестиваль близнецов, исторический фестиваль, показательные выступления воздушных судов над Стрелкой и многое другое. При этом вопрос о проведении салюта на тот момент еще не был решен.

В прошлом году в Ярославле на День города салют также был, его продолжительность составила 8 минут.

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корреспондент
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Комментарии
22
Гость
22 мая, 14:08
Зачем городу, у которого бюджета не хватает достроить обещанные 2 года назад поликлиники и отремонтировать дороги выкидывать деньги в воздух? Может пора такое пускание пыли в глаза к растрате приравнивать, со всеми вытекающими?
Гость
22 мая, 11:25
В Ярославле население уменьшилось на 3726 человек
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