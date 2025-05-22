В Ярославле в День города прогремит салют: где и во сколько его смотреть

В Ярославле в День города запланировали салют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в День города прогремит праздничный салют. Об этом 22 мая сообщили в мэрии.

«Праздничному салюту в честь 1015-летия Ярославля быть! Приглашаем всех жителей и гостей насладиться яркими вечерними красками», — опубликовала информацию городская администрация.

По данным мэрии, салют можно будет посмотреть с нижнего яруса Стрелки в 23 часа.

Напомним, День города в Ярославле пройдет в последнюю субботу весны, 31 мая. Мы публиковали программу мероприятий, которые запланированы на центральных площадках. В частности, в городе пройдет много концертов, фестиваль близнецов, исторический фестиваль, показательные выступления воздушных судов над Стрелкой и многое другое. При этом вопрос о проведении салюта на тот момент еще не был решен.