Фестиваль близнецов, полеты над Стрелкой, концерты: опубликована программа Дня города Ярославля

31 мая Ярославль отметит День города. В мэрии рассказали, что мероприятия пройдут на нескольких площадках.
«Мероприятия пройдут во всех районах нашего города. Мы ждем вас на Советской площади, на нижнем ярусе Стрелке, на набережной Волги и во многих других местах Ярославля! Пусть этот праздник станет ярким событием и оставит незабываемые впечатления!», — сообщили в мэрии города.
Власти опубликовали программу событий в центре Ярославля. При этом предупредили, что в нее могут быть внесены изменения и дополнения.
Напомним, с 2023 года дата проведения Дня города в Ярославле закреплена законодательно — праздник отмечается в последнюю субботу мая. До этого были годы, когда мероприятия переносили на осень.
Пойдете на День города?