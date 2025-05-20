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Фестиваль близнецов, полеты над Стрелкой, концерты: опубликована программа Дня города Ярославля

Праздник пройдет 31 мая

772
8 комментариев
День города в Ярославле пройдет 31 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДень города в Ярославле пройдет 31 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

День города в Ярославле пройдет 31 мая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

31 мая Ярославль отметит День города. В мэрии рассказали, что мероприятия пройдут на нескольких площадках.

«Мероприятия пройдут во всех районах нашего города. Мы ждем вас на Советской площади, на нижнем ярусе Стрелке, на набережной Волги и во многих других местах Ярославля! Пусть этот праздник станет ярким событием и оставит незабываемые впечатления!», — сообщили в мэрии города.

Власти опубликовали программу событий в центре Ярославля. При этом предупредили, что в нее могут быть внесены изменения и дополнения.

Основные события развернутся на Советской площади | Источник: мэрия Ярославля

Основные события развернутся на Советской площади

На Стрелке программа начнется в 13 часов | Источник: мэрия Ярославля

На Стрелке программа начнется в 13 часов

Будет задействовано несколько территорий | Источник: мэрия Ярославля

Будет задействовано несколько территорий

1 из 3

Основные события развернутся на Советской площади

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, с 2023 года дата проведения Дня города в Ярославле закреплена законодательно — праздник отмечается в последнюю субботу мая. До этого были годы, когда мероприятия переносили на осень.

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Комментарии
8
Гость
21 минута
пережиток прошлого ни к чему это мероприятие
Гость
17 минут
танцы на костях
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