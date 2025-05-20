Фестиваль близнецов, полеты над Стрелкой, концерты: опубликована программа Дня города Ярославля

День города в Ярославле пройдет 31 мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











31 мая Ярославль отметит День города. В мэрии рассказали, что мероприятия пройдут на нескольких площадках.

«Мероприятия пройдут во всех районах нашего города. Мы ждем вас на Советской площади, на нижнем ярусе Стрелке, на набережной Волги и во многих других местах Ярославля! Пусть этот праздник станет ярким событием и оставит незабываемые впечатления!», — сообщили в мэрии города.

Власти опубликовали программу событий в центре Ярославля. При этом предупредили, что в нее могут быть внесены изменения и дополнения.

Основные события развернутся на Советской площади На Стрелке программа начнется в 13 часов Будет задействовано несколько территорий 1 из 3 Основные события развернутся на Советской площади Источник: мэрия Ярославля

Напомним, с 2023 года дата проведения Дня города в Ярославле закреплена законодательно — праздник отмечается в последнюю субботу мая. До этого были годы, когда мероприятия переносили на осень.