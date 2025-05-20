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Город День города Ярославля Будет ли салют в День города в Ярославле: ответ мэрии

Будет ли салют в День города в Ярославле: ответ мэрии

Вопрос волнует многих жителей

218
1 комментарий
Вопрос о салюте в День города в Ярославле пока не решен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВопрос о салюте в День города в Ярославле пока не решен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вопрос о салюте в День города в Ярославле пока не решен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля опубликовала программу Дня города, который пройдет 31 мая. Город отметит свой 1015-й день рождения. В афише праздничных мероприятий концерты, фестиваль близнецов и исторический фестиваль «Великое прошлое», показательные выступления воздушных судов над Стрелкой и многое другое. Правда, салюта в программе нет.

«На данный момент вопрос салюта прорабатывается со всеми профильными ведомствам и структурами», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе мэрии.

Кстати в 2024 году салют на День города был. Он гремел целых восемь минут.

Как считаете, нужен салют в День города?

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
1
Гость
14 минут
лучше купите для бойцов сво аппаратуру нужную
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