Будет ли салют в День города в Ярославле: ответ мэрии

Мэрия Ярославля опубликовала программу Дня города, который пройдет 31 мая. Город отметит свой 1015-й день рождения. В афише праздничных мероприятий концерты, фестиваль близнецов и исторический фестиваль «Великое прошлое», показательные выступления воздушных судов над Стрелкой и многое другое. Правда, салюта в программе нет.
«На данный момент вопрос салюта прорабатывается со всеми профильными ведомствам и структурами», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе мэрии.
Кстати в 2024 году салют на День города был. Он гремел целых восемь минут.
Как считаете, нужен салют в День города?