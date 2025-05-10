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Город Фоторепортаж Тысячи горожан, парад и салют: как в Ярославле прошел День Победы — большой фоторепортаж

Тысячи горожан, парад и салют: как в Ярославле прошел День Победы — большой фоторепортаж

Рассматриваем яркие кадры

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6 комментариев
В городе прошло празднование Дня Победа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В городе прошло празднование Дня Победа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В городе прошло празднование Дня Победа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прошло 9 Мая. Было все: концерт, парад, торжественное шествие и яркий салют. Множество горожан вышли на улицу в этот день. На площадях и улицах развернулась насыщенная программа различных мероприятий. В этом материале мы передадим атмосферу празднования годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На площадь пришли ветераны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU На площадь пришли ветераны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На площадь пришли ветераны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На площади прошел парад военной техники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU На площади прошел парад военной техники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На площади прошел парад военной техники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Торжественные колоны военнослужащих, курсантов и кадетов маршировали на параде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Торжественные колоны военнослужащих, курсантов и кадетов маршировали на параде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торжественные колоны военнослужащих, курсантов и кадетов маршировали на параде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди возлагали цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Люди возлагали цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди возлагали цветы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На площади выступали творческие коллективы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU На площади выступали творческие коллективы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На площади выступали творческие коллективы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 11 утра стартовало шествие «Бессмертного полка» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В 11 утра стартовало шествие «Бессмертного полка» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 11 утра стартовало шествие «Бессмертного полка»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В руках люди держали портреты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В руках люди держали портреты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В руках люди держали портреты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Много людей приняло участие в шествии «Бессмертного полка» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Много людей приняло участие в шествии «Бессмертного полка» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Много людей приняло участие в шествии «Бессмертного полка»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Цветы возлагали к Вечному огню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Цветы возлагали к Вечному огню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цветы возлагали к Вечному огню

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Георгиевская ленточка&nbsp;— один из главных символов праздника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Георгиевская ленточка&nbsp;— один из главных символов праздника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Георгиевская ленточка — один из главных символов праздника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На празднике было много людей в военной форме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU На празднике было много людей в военной форме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На празднике было много людей в военной форме

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Были поставлены инсценировки, отражающие события тех лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Были поставлены инсценировки, отражающие события тех лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Были поставлены инсценировки, отражающие события тех лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди с интересом наблюдали за происходящим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Люди с интересом наблюдали за происходящим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди с интересом наблюдали за происходящим

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы гуляли по улицам города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославцы гуляли по улицам города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы гуляли по улицам города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Весь день звучали песни военных лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Весь день звучали песни военных лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весь день звучали песни военных лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночное небо украсил салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ночное небо украсил салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночное небо украсил салют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Прошел Парад Победы. По Советской площади Ярославля торжественным строем двигались ряды участников парада. А еще больше ярких кадров салюта можно найти в нашем материале.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
9 Мая
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Комментарии
7
Гость
26 минут
побеждённая Германия ныне здравствует, а победитель (ссср) давно издох
Гость
20 минут
Тёткино на курщине чьё?
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