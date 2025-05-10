Тысячи горожан, парад и салют: как в Ярославле прошел День Победы — большой фоторепортаж

В Ярославле прошло 9 Мая. Было все: концерт, парад, торжественное шествие и яркий салют. Множество горожан вышли на улицу в этот день. На площадях и улицах развернулась насыщенная программа различных мероприятий. В этом материале мы передадим атмосферу празднования годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.