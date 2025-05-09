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Город Да он круче Шварценеггера! Взгляните на 72-летнего уральского качка — видео

Да он круче Шварценеггера! Взгляните на 72-летнего уральского качка — видео

Александр Яшанькин раскрыл секреты вечной молодости

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Посмотрите, как живет 72-летний бодибилдер из Екатеринбурга

Источник:

Максим Бутусов, Владислав Шитюк / Городские медиа

В свои 72 года Александр Яшанькин выглядит лучше многих молодых. Он не только один из лучших фитнес-тренеров Екатеринбурга, но и 12-кратный чемпион мира по бодибилдингу, 41-кратный чемпион России, мастер спорта по тяжелой атлетике и мастер спорта международного класса по бодибилдингу.

Он участвовал в различных чемпионатах России, забирая призовые места. Хоть сейчас екатеринбуржец уже не может тягать штанги, как раньше, он бодро подтягивается 25 раз и каждый день уделяет время спорту, а главное, получает от этого удовольствие:

«Лень не побороть, она раньше нас родилась. Бесполезно из-под палки загонять кого-то. Я же не мучаюсь в зале. Мне говорят: „А тебе еще не надоело?“, а я отвечаю: „Я кайфую просто, а не мучаюсь“».

В видео выше мы рассказали историю бодибилдера.

90-е годы. Александр на стадионе «Торпедо» в Димитровграде | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)90-е годы. Александр на стадионе «Торпедо» в Димитровграде | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

90-е годы. Александр на стадионе «Торпедо» в Димитровграде

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Сложно поверить, но Александру Яшанькину 72 года | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)Сложно поверить, но Александру Яшанькину 72 года | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Сложно поверить, но Александру Яшанькину 72 года

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

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