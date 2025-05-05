В Ярославле упавшее дерево парализовало движение общественного транспорта

5 мая в центре Ярославля встали трамваи. Как сообщают очевидцы в группе «Жесть Ярославль», движение электротранспорта парализовано по улице Володарского.
«Из-за упавшего на контактную сеть дерева на Володарского встали трамваи», — сообщили в городском паблике.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», в пробке оказались не менее девяти трамваев, курсирующих по маршрутам 1 и 7к.
Трамвай № 1 работает по маршруту «Улица Свердлова — Улица Чкалова» между Кировским и Ленинским районами.
Трамвай № 7 «Улица Свердлова — ТЦ „Омега“», связывает Кировский и Дзержинский районы.
Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог сообщил, что ответственные службы устраняют последствия непогоды.
«Движение трамваев встало из-за упавшего дерева. Службы оперативно выехали на место, сейчас идет уборка дерева. После чего наши службы восстановят контактные сети и движение будет восстановлено», — рассказал Денис Пырлог в беседе с 76.RU.
Напомним, до вечера 5 мая на территории Ярославской области будет бушевать юго-западный, западный ветер порывами 15-20 метров в секунду. Ранее экстренное предупреждение о непогоде выдали в Министерстве региональной безопасности.