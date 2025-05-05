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Город В Ярославле упавшее дерево парализовало движение общественного транспорта

В Ярославле упавшее дерево парализовало движение общественного транспорта

В «ЯрГЭТе» рассказали, когда восстановят проезд

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19 комментариев
В Ярославле из-за поваленного дерева встали трамваи | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле из-за поваленного дерева встали трамваи | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле из-за поваленного дерева встали трамваи

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

5 мая в центре Ярославля встали трамваи. Как сообщают очевидцы в группе «Жесть Ярославль», движение электротранспорта парализовано по улице Володарского.

«Из-за упавшего на контактную сеть дерева на Володарского встали трамваи», — сообщили в городском паблике.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в пробке оказались не менее девяти трамваев, курсирующих по маршрутам 1 и 7к.

  • Трамвай № 1 работает по маршруту «Улица Свердлова — Улица Чкалова» между Кировским и Ленинским районами.

  • Трамвай № 7 «Улица Свердлова — ТЦ „Омега“», связывает Кировский и Дзержинский районы.

В «ЯрГЭТе» объяснили, почему встали трамваи в центре Ярославля | Источник: Яндекс. КартыВ «ЯрГЭТе» объяснили, почему встали трамваи в центре Ярославля | Источник: Яндекс. Карты

В «ЯрГЭТе» объяснили, почему встали трамваи в центре Ярославля

Источник:

Яндекс. Карты

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог сообщил, что ответственные службы устраняют последствия непогоды.

«Движение трамваев встало из-за упавшего дерева. Службы оперативно выехали на место, сейчас идет уборка дерева. После чего наши службы восстановят контактные сети и движение будет восстановлено», — рассказал Денис Пырлог в беседе с 76.RU.

Напомним, до вечера 5 мая на территории Ярославской области будет бушевать юго-западный, западный ветер порывами 15-20 метров в секунду. Ранее экстренное предупреждение о непогоде выдали в Министерстве региональной безопасности.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Трамваи Общественный транспорт Последствия непогоды Ветер Пробка
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Комментарии
19
Гость
5 мая, 11:15
деревьями в городе вообще ник то не занимается
Гость
5 мая, 13:29
Какой ужас! Но мы люди привычные, удивить нас чем-либо, сложно!
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