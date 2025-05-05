В Ярославле упавшее дерево парализовало движение общественного транспорта

В Ярославле из-за поваленного дерева встали трамваи Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











5 мая в центре Ярославля встали трамваи. Как сообщают очевидцы в группе «Жесть Ярославль», движение электротранспорта парализовано по улице Володарского.

«Из-за упавшего на контактную сеть дерева на Володарского встали трамваи», — сообщили в городском паблике.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в пробке оказались не менее девяти трамваев, курсирующих по маршрутам 1 и 7к.

Трамвай № 1 работает по маршруту «Улица Свердлова — Улица Чкалова» между Кировским и Ленинским районами.

Трамвай № 7 «Улица Свердлова — ТЦ „Омега“», связывает Кировский и Дзержинский районы.

В «ЯрГЭТе» объяснили, почему встали трамваи в центре Ярославля Источник: Яндекс. Карты











Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог сообщил, что ответственные службы устраняют последствия непогоды.

«Движение трамваев встало из-за упавшего дерева. Службы оперативно выехали на место, сейчас идет уборка дерева. После чего наши службы восстановят контактные сети и движение будет восстановлено», — рассказал Денис Пырлог в беседе с 76.RU.