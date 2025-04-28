Дом без крыши — в прошлом: ярославцы помогают инвалиду построить новое жилье. Видео

65-летний Николай Гусев из Ярославля уже несколько лет живет в частном доме с обвалившейся крышей. Сил починить кровлю у него нет. Пенсионер — инвалид третьей группы.
Ранее к нам обратился читатель 76.RU Алексей, который живет по соседству с Николаем, с просьбой помочь пенсионеру. Мы выехали к нему и написали репортаж. После нашей публикации многие изъявили желание помочь пенсионеру. Дошло и до реальных дел. Трое неравнодушных мужчин скооперировались и строят Николаю Гусеву новый дом.
Мы заводим онлайн-хронику, где будем рассказывать в режиме реального времени, как меняется жизнь нашего героя.
Кадры из разваливающегося дома Николая Гусева.
Живет в доме без крыши
Николай живет во Фрунзенском районе Ярославля. Дом находится в его собственности. Переехал он сюда больше 30 лет назад. За это время жилье превратилось в аварийное, но пенсионеру некуда переезжать.
С улицы сложно определить, что в доме кто-то может жить. Дорога ко входу обросла кустами и деревьями. Николай их не срезает в целях безопасности, чтобы никто к нему не пробирался.
Однажды ночью в доме Николая упал потолок. Вот уже пару лет он живет фактически под открытым небом.
«Потолок рухнул два года назад. Хорошо, он упал на стул, а то меня насмерть бы прибило. Всё случилось вечером, в ноябре», — вспоминает Николай.
Семьи и близких у Николая нет. Родная сестра умерла несколько лет назад. А личная жить как-то не сложилась.
У меня из близких никого не осталось. Детей нет. Я вообще был парализованный. Думали, умру, а я вот выжил. Но здоровье потерял.
Переломный момент в жизни
Николай Гусев — коренной ярославец. Родился и вырос на Липовой горе. После учебы в физико-механическом техникуме по распределению пошел работать на Шинный завод слесарем. После 10 лет работы он попал под сокращение. Это и стало переломным моментом в жизни ярославца.
«После увольнения с завода меня никуда не брали, — поделился Николай. — Временно устраивался сторожем. Работал в ресторане. Потом как-то встретил заведующую садика, объяснил свою ситуацию, и она пообещала мне рабочее место. Сказала: „Увольняйся и приходи работать у нас“. Я и уволился. А как оказалось, сотрудница, которая в садике собиралась увольняться, передумала. Больше меня никуда не брали».
На фоне стресса из-за увольнения с завода у нашего героя начались проблемы со здоровьем: врачи, обследования, таблетки. Всё это длилось около шести лет. Было не до работы. А когда ему поставили инвалидность, по мнению Николая, шансы найти себе работу и вовсе свелись к нулю.