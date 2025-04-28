Дом без крыши — в прошлом: ярославцы помогают инвалиду построить новое жилье. Видео

65-летний Николай Гусев из Ярославля уже несколько лет живет в частном доме с обвалившейся крышей. Сил починить кровлю у него нет. Пенсионер — инвалид третьей группы.

Ранее к нам обратился читатель 76.RU Алексей, который живет по соседству с Николаем, с просьбой помочь пенсионеру. Мы выехали к нему и написали репортаж. После нашей публикации многие изъявили желание помочь пенсионеру. Дошло и до реальных дел. Трое неравнодушных мужчин скооперировались и строят Николаю Гусеву новый дом.

Мы заводим онлайн-хронику, где будем рассказывать в режиме реального времени, как меняется жизнь нашего героя.