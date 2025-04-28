НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 759мм 35%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
35 пострадавших в ДТП с автобусом
Живет в доме без крыши
Сколько зарабатывают похоронщики
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Дайджест ко Дню Победы
Оценки за поведение
Город Без крыши над головой онлайн-трансляция Дом без крыши — в прошлом: ярославцы помогают инвалиду построить новое жилье. Видео

Дом без крыши — в прошлом: ярославцы помогают инвалиду построить новое жилье. Видео

Как добровольцы меняют жизнь 65-летнему Николаю Гусеву, рассказываем в режиме реального времени

1 065
16 комментариев
Ярославец живет в доме без крыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославец живет в доме без крыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославец живет в доме без крыши

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

65-летний Николай Гусев из Ярославля уже несколько лет живет в частном доме с обвалившейся крышей. Сил починить кровлю у него нет. Пенсионер — инвалид третьей группы.

Ранее к нам обратился читатель 76.RU Алексей, который живет по соседству с Николаем, с просьбой помочь пенсионеру. Мы выехали к нему и написали репортаж. После нашей публикации многие изъявили желание помочь пенсионеру. Дошло и до реальных дел. Трое неравнодушных мужчин скооперировались и строят Николаю Гусеву новый дом.

Мы заводим онлайн-хронику, где будем рассказывать в режиме реального времени, как меняется жизнь нашего героя.

Кристина Геворкян

Кадры из разваливающегося дома Николая Гусева.

Так выглядит крыша в доме пенсионера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит крыша в доме пенсионера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Когда-то в доме было подключено электричество, но уже много лет, как его отрубили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда-то в доме было подключено электричество, но уже много лет, как его отрубили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Оставшаяся часть крыши буквально нависает над комнатой Николая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОставшаяся часть крыши буквально нависает над комнатой Николая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
На кровати Николай расставил одноразовые контейнеры из-под еды, чтобы дождь и снег скапливались в них. А сам укрывается несколькими слоями резиновых ковриков. По его словам, они помогают сохранить тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа кровати Николай расставил одноразовые контейнеры из-под еды, чтобы дождь и снег скапливались в них. А сам укрывается несколькими слоями резиновых ковриков. По его словам, они помогают сохранить тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
У Николая целая коллекция книг. Любимый автор&nbsp;— Фёдор Достоевский | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ Николая целая коллекция книг. Любимый автор&nbsp;— Фёдор Достоевский | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Обсудить
Кристина Геворкян

Живет в доме без крыши

Николай живет один | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай живет один | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай живет один

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай живет во Фрунзенском районе Ярославля. Дом находится в его собственности. Переехал он сюда больше 30 лет назад. За это время жилье превратилось в аварийное, но пенсионеру некуда переезжать.

С улицы сложно определить, что в доме кто-то может жить. Дорога ко входу обросла кустами и деревьями. Николай их не срезает в целях безопасности, чтобы никто к нему не пробирался.

Однажды ночью в доме Николая упал потолок. Вот уже пару лет он живет фактически под открытым небом.

«Потолок рухнул два года назад. Хорошо, он упал на стул, а то меня насмерть бы прибило. Всё случилось вечером, в ноябре», — вспоминает Николай.

Обсудить
Кристина Геворкян

Семьи и близких у Николая нет. Родная сестра умерла несколько лет назад. А личная жить как-то не сложилась.

<p>Николай Гусев</p><p>Николай Гусев</p>

У меня из близких никого не осталось. Детей нет. Я вообще был парализованный. Думали, умру, а я вот выжил. Но здоровье потерял.

Николай Гусев

Обсудить
Кристина Геворкян

Переломный момент в жизни

Николай Гусев — коренной ярославец. Родился и вырос на Липовой горе. После учебы в физико-механическом техникуме по распределению пошел работать на Шинный завод слесарем. После 10 лет работы он попал под сокращение. Это и стало переломным моментом в жизни ярославца.

«После увольнения с завода меня никуда не брали, — поделился Николай. — Временно устраивался сторожем. Работал в ресторане. Потом как-то встретил заведующую садика, объяснил свою ситуацию, и она пообещала мне рабочее место. Сказала: „Увольняйся и приходи работать у нас“. Я и уволился. А как оказалось, сотрудница, которая в садике собиралась увольняться, передумала. Больше меня никуда не брали».

На фоне стресса из-за увольнения с завода у нашего героя начались проблемы со здоровьем: врачи, обследования, таблетки. Всё это длилось около шести лет. Было не до работы. А когда ему поставили инвалидность, по мнению Николая, шансы найти себе работу и вовсе свелись к нулю.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Дом Проблема
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
2 часа
А где депутаты ( слуги Народа) почему не помогают??????????????????
Гость
3 часа
Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление