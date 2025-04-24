Огромный участок земли у популярных карьеров в Ярославле отдадут под застройку

В Ярославле планируют застроить территорию за Волгой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэрия Ярославля объявила о поиске подрядчика для разработки проекта планировки и межевания территории под новую застройку в Заволжском районе города. Документы для аукциона были размещены на сайте Госзакупок 23 апреля.

Участок, который собираются размежевать под новую застройку, занимает площадь около 300 тысяч квадратных метров. Он расположен в районе улиц Коттеджной и 2-й Ляпинской, недалеко от популярных у ярославцев Ляпинских карьеров.

Согласно документации здесь планируется строительство индивидуальных жилых домов. Также проектировщики должны рассмотреть возможность размещение садика, ФОКа, офиса врача общей практики, дорог.

Схема участка для застройки Источник: мэрия Ярославля











«Сроки выполнения работ — в течение 141 рабочего дня с даты заключения контракта», — оговаривается в проекте контракта на сайте Госзакупок.