Огромный участок земли у популярных карьеров в Ярославле отдадут под застройку

Мэрия Ярославля объявила о поиске подрядчика для разработки проекта планировки и межевания территории под новую застройку в Заволжском районе города. Документы для аукциона были размещены на сайте Госзакупок 23 апреля.
Участок, который собираются размежевать под новую застройку, занимает площадь около 300 тысяч квадратных метров. Он расположен в районе улиц Коттеджной и 2-й Ляпинской, недалеко от популярных у ярославцев Ляпинских карьеров.
Согласно документации здесь планируется строительство индивидуальных жилых домов. Также проектировщики должны рассмотреть возможность размещение садика, ФОКа, офиса врача общей практики, дорог.
«Сроки выполнения работ — в течение 141 рабочего дня с даты заключения контракта», — оговаривается в проекте контракта на сайте Госзакупок.
Постановление о подготовке проекта планировки и межевания этой территории мэрия Ярославля выпустила еще в ноябре 2024 года. За проект власти готовы заплатить 950 тысяч рублей. Заявки от проектировщиков будут принимать до 6 мая.