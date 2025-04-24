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Город Огромный участок земли у популярных карьеров в Ярославле отдадут под застройку

Огромный участок земли у популярных карьеров в Ярославле отдадут под застройку

Что об этом известно

483
2 комментария
В Ярославле планируют застроить территорию за Волгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле планируют застроить территорию за Волгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют застроить территорию за Волгой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля объявила о поиске подрядчика для разработки проекта планировки и межевания территории под новую застройку в Заволжском районе города. Документы для аукциона были размещены на сайте Госзакупок 23 апреля.

Участок, который собираются размежевать под новую застройку, занимает площадь около 300 тысяч квадратных метров. Он расположен в районе улиц Коттеджной и 2-й Ляпинской, недалеко от популярных у ярославцев Ляпинских карьеров.

Согласно документации здесь планируется строительство индивидуальных жилых домов. Также проектировщики должны рассмотреть возможность размещение садика, ФОКа, офиса врача общей практики, дорог.

Схема участка для застройки | Источник: мэрия ЯрославляСхема участка для застройки | Источник: мэрия Ярославля

Схема участка для застройки

Источник:

мэрия Ярославля

«Сроки выполнения работ — в течение 141 рабочего дня с даты заключения контракта», — оговаривается в проекте контракта на сайте Госзакупок.

Постановление о подготовке проекта планировки и межевания этой территории мэрия Ярославля выпустила еще в ноябре 2024 года. За проект власти готовы заплатить 950 тысяч рублей. Заявки от проектировщиков будут принимать до 6 мая.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Застройка Строительство Коттеджи
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Комментарии
2
Гость
15 минут
ну и хорошо,, пусть строят
Гость
13 минут
Дорогая земля, дорогой поселок
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