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Город Спецоперация на Украине В Ярославскую область привезут детей из Белгородской области

В Ярославскую область привезут детей из Белгородской области

Что об этом известно

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3 комментария
В ярославские лагеря привезут детей из Белгородской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославские лагеря привезут детей из Белгородской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославские лагеря привезут детей из Белгородской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В летние лагеря Ярославской области привезут детей из Белгородской области. Об этом сообщил у себя в соцсетях губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков утром 29 марта.

«Сейчас с Михаилом Яковлевичем мы определяем, какое количество наших детей поедет в Ярославскую область. Спасибо большое, дорогие коллеги, дорогие друзья! Понимаем, что вы всегда рядом с нами, всегда оказываете помощь нашим детям, нашим семьям. Мы эту помощь никогда не забудем», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо Ярославской области, белгородские дети отправятся отдыхать на лето в лагеря Ставропольского края и Пензенской области.

«Обратился к главам регионов с просьбой о том, чтобы в летний период они смогли принять наших детей из приграничья. Владимир Владимирович Владимиров [губернатор Ставропольского края] принял решение разместить у себя в регионе в летнее время 1 тысячу наших детей. Олег Владимирович Мельниченко [губернатор Пензенской области] — 550 детей», — уточнил глава Белгородской области.

Летом 2024 года в лагеря Ярославской области привезли 400 детей из подшефного нашему региону Акимовского района Запорожской области. Также весной 2024 года в Ярославль приехали эвакуированные из Белгородской области. О жизни под обстрелами и надежде вернуться домой белгородцы рассказали в разговоре с корреспондентом 76.RU.

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Комментарии
3
Гость
53 минуты
Люди простые люди просили умоляли об этом!!! Ярославль всех прокормит, ещё из Сирии и Афганистана с Мьянмой привезите!!!
Гость
51 минута
Из лучшего климата в худший. Деток надо в южные регионы. А Крым не хочет детей принять? Нашикрымчане только за деньги.
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