В Ярославскую область привезут детей из Белгородской области

В ярославские лагеря привезут детей из Белгородской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В летние лагеря Ярославской области привезут детей из Белгородской области. Об этом сообщил у себя в соцсетях губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков утром 29 марта.

«Сейчас с Михаилом Яковлевичем мы определяем, какое количество наших детей поедет в Ярославскую область. Спасибо большое, дорогие коллеги, дорогие друзья! Понимаем, что вы всегда рядом с нами, всегда оказываете помощь нашим детям, нашим семьям. Мы эту помощь никогда не забудем», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо Ярославской области, белгородские дети отправятся отдыхать на лето в лагеря Ставропольского края и Пензенской области.

«Обратился к главам регионов с просьбой о том, чтобы в летний период они смогли принять наших детей из приграничья. Владимир Владимирович Владимиров [губернатор Ставропольского края] принял решение разместить у себя в регионе в летнее время 1 тысячу наших детей. Олег Владимирович Мельниченко [губернатор Пензенской области] — 550 детей», — уточнил глава Белгородской области.