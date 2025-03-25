Не успел жениться, зато стал героем: история сибиряка, который в одиночку пошел против немецкого танка

За свою недолгую жизнь Петр Шилов успел совершить несколько подвигов Источник: Анна Ибрагимова











В Ордынском районе Новосибирска есть небольшая деревня Малоирменка. Сегодня здесь живет около трехсот человек. Население Малоирменки тает на глазах, но местная школа продолжает работать. Немногочисленных учеников она встречает большими окнами в стареньких рамах. Рядом со входом можно заметить мемориальную табличку. Текст на доске гласит: «Школа названа в честь Героя Советского Союза старшего сержанта Шилова Петра Никифоровича, родившегося в селе Малоирменка».

Во времена Великой Отечественной войны уроженец маленькой деревушки совершил большой подвиг: пожертвовал собой ради товарищей. На тот момент Петру Шилову было немногим больше 20 лет.

Листая памятный альбом

Петр Шилов родился в 1918 году. Больше века назад в Малоирменке кипела жизнь, работали колхозы. Никифор, отец Пети, был простым крестьянином, содержал хозяйство. Мать мальчика умерла, когда он был младенцем. Спустя полгода Никифор женился на Федосье Григорьевне, которая взяла на себя заботу о Петре, его старших братьях и сестрах. Ей удалось заменить детям родную маму.

Маленький Петя Шилов с отцом и мачехой Источник: Лариса Шилова











Об этом рассказывает Лариса Шилова, внучка двоюродного брата Петра. Женщина бережно хранит альбом, полный ламинированных страниц, каждая посвящена ее предку. В альбоме фотографии, фронтовые письма, документы, статья и даже текст радиопередачи о герое из Малоирменки. Информацию о Петре по крупицам собирали в 70-х годах, женщина приняла эстафету от родных.

Из альбома мы узнаём, что после 5-го класса Петя с семьей переехал в совхоз «Гутовский» Тогучинского района. Там он окончил школу, а затем перебрался в Новосибирск и устроился работать на ТЭЦ-1. Вскоре молодого человека призвали в армию. Петр пришел на призывной пункт в июне 1940 года, ему было всего 22 года. А через год началась Великая Отечественная война.

Три ранения и три медали юного командира разведки

Петр Шилов был зачислен в 349-й артиллерийский полк 119-й стрелковой дивизии. С июля 1941-го воевал на Ленинградском фронте, с 22 сентября 1943 года — на Западном и 1-м Прибалтийском фронтах, участвовал в Смоленской и Белорусской наступательных операциях, зимой 1943–1944 гг. бился на центральном участке советско-германского фронта. Был трижды тяжело ранен и получил три высокие награды.

Старший сержант Петр Шилов Источник: Лариса Шилова











Первым знаком отличия Петра стала медаль «За отвагу», одна из самых почетных среди фронтовиков. Награду учредили в 1938 году и вручали рядовым солдатам и младшим чинам за проявленную в бою храбрость. 6 ноября 1943 года, находясь в разведке в 10 километрах от станции Дретунь Полоцкой железной дороги, Петр Шилов заметил, что противник пошел в контратаку. Не теряя времени, старший сержант повел отделение в бой. Своевременное отражение контратаки принесло молодому человеку славу и почет среди товарищей.

С 28 апреля по 2 мая 1944-го в районе деревни Глухой Витебской области командир разведки артиллерийской батареи Петр Шилов вновь добыл ценные сведения. Солдат засек три станковых пулемета и вычислил наблюдательный пункт противника, за что ему был присужден орден Славы III степени.

Последняя и, пожалуй, самая значимая награда была присуждена Петру посмертно.

В честь героя ВОВ в Ордынском установлен бюст Источник: warheroes.ru











Как человек и танк сошлись в неравной схватке

На дворе стоял октябрь 1944 года. 349-й артполк участвовал в Прибалтийской операции, главной целью которой было освобождение от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы. 5 октября советские войска прорвали вражескую оборону и пошли в наступление на город Мажейкяй Литовской ССР. В районе станции Векшняй враг внезапно нанес контрудар: на 119-ю стрелковую дивизию, в рядах которой воевал Петр Шилов, надвигались 37 немецких танков с пехотой.

Советские солдаты сдерживали натиск, но одному из танков удалось прорваться через артиллерийские позиции. На большой скорости штурмовое орудие подступало к командному пункту. Навстречу огромному танку из окопа поднялся старший сержант Шилов.

— Один из танков пытался раздавить командира полка подполковника Егорова. Каких-нибудь 10 метров было между ним и танком, когда полковой разведчик старший сержант Петр Никифорович Шилов бросился под гусеницу с противотанковыми гранатами в руках. Ценой своей жизни он спас командира полка и находившихся с ним офицеров, — описывает подвиг молодого человека маршал Советского Союза Иван Баграмян в книге «Так мы шли к победе».

Петру Шилову было всего 26 лет, когда он пожертвовал собой, чтобы сохранить жизни боевых товарищей. 24 марта 1945 года он посмертно получил звание Героя Советского Союза, высшую степень отличия СССР.

— Я думаю, если бы Петр вернулся, он бы точно стал кем-то. Он ведь совсем молодой ушел, ему чуть за 20 было, — рассуждает Лариса Шилова.

Могила Петра Шилова на воинском кладбище в литовском городе Акмяне Источник: warheroes.ru











Хранители воспоминаний

В памятном альбоме Ларисы есть копия письма, адресованного Федосье Григорьевне Геннадием Павловым, фронтовым другом Петра. Вот отрывок из него:

«С вашим сыном Петей мы прошли тысячи километров — Белоруссию, Латвию, Литву, и вот 9 октября 1944 года состоялся бой, в котором судьба каждого висела на ниточке. В этот день я потерял друга, а вы вашего любимого сына Петю. Ваш сын, тетя, в бою вел себя геройски. Он погиб, но спас жизнь командиру и многим другим. Его подвиг высоко оценили. Он герой, и этого Родина не забудет».

Как завещал Геннадий, советские люди помнили подвиг Петра Шилова. На ТЭЦ-1, где когда-то работал будущий герой, обустроили уголок памяти. В честь него была названа бригада новосибирской теплоэлектроцентрали. 27-я школа Новосибирска сформировала пионерскую дружину имени старшего сержанта Шилова.

Малоирменская школа носит имя старшего сержанта Петра Шилова Малоирменская школа носит имя старшего сержанта Петра Шилова 1 из 2 Малоирменская школа носит имя старшего сержанта Петра Шилова Источник: Лариса Шилова