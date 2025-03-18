Город фоторепортаж Пейте кофе с «якоровьим» молоком, не увлекайтесь «яхлебом»! Как «Яавтобусы» проникли во все сферы жизни
Пейте кофе с «якоровьим» молоком, не увлекайтесь «яхлебом»! Как «Яавтобусы» проникли во все сферы жизни
Бренд захватывает город
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1 апреля 2023 года в Ярославле стартовала вторая транспортная реформа. На смену старым маршруткам пришли новенькие автобусы. Их внешний вид зацепил ярославцев.
Бренд «Яавтобус» вышел за рамки общественного транспорта. В городе появились «Яхлеб», «Ягазель» и многое другое. В этом фоторепортаже собрали объекты, которые после появления «желтых» решили переименовать.