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Город фоторепортаж Пейте кофе с «якоровьим» молоком, не увлекайтесь «яхлебом»! Как «Яавтобусы» проникли во все сферы жизни

Пейте кофе с «якоровьим» молоком, не увлекайтесь «яхлебом»! Как «Яавтобусы» проникли во все сферы жизни

Бренд захватывает город

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28 комментариев
Буква «Я» захватила город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Информационно-консультационная служба АПК / Vk.comБуква «Я» захватила город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Информационно-консультационная служба АПК / Vk.com

Буква «Я» захватила город

Источник:

1 апреля 2023 года в Ярославле стартовала вторая транспортная реформа. На смену старым маршруткам пришли новенькие автобусы. Их внешний вид зацепил ярославцев.

Бренд «Яавтобус» вышел за рамки общественного транспорта. В городе появились «Яхлеб», «Ягазель» и многое другое. В этом фоторепортаже собрали объекты, которые после появления «желтых» решили переименовать.

Началось всё с желтых автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНачалось всё с желтых автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Началось всё с желтых автобусов

Источник:
Следом на дорогах появились «Яэлектробусы» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСледом на дорогах появились «Яэлектробусы» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следом на дорогах появились «Яэлектробусы»

Источник:
«Ятроллейбусы» вышли на некоторые маршруты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Ятроллейбусы» вышли на некоторые маршруты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Ятроллейбусы» вышли на некоторые маршруты

Источник:
«Яавтобус» ярославцы ждут на «Яостановке» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Яавтобус» ярославцы ждут на «Яостановке» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Яавтобус» ярославцы ждут на «Яостановке»

Источник:
У школьников есть отдельный автобус с брендом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ школьников есть отдельный автобус с брендом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У школьников есть отдельный автобус с брендом

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Не забываем про область | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе забываем про область | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забываем про область

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Для проезда в «Яавтобусах» можно приобрести «Якарту» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля проезда в «Яавтобусах» можно приобрести «Якарту» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для проезда в «Яавтобусах» можно приобрести «Якарту»

Источник:
В феврале 2025 года запустили «Ятрамвай» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ феврале 2025 года запустили «Ятрамвай» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В феврале 2025 года запустили «Ятрамвай»

Источник:
Остановка соответствующая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОстановка соответствующая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Остановка соответствующая

Источник:
В феврале 2024 года открылся кампус «Школы 21». Вместе с логотипом учреждения на фасаде здания висит узнаваемый логотип | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ феврале 2024 года открылся кампус «Школы 21». Вместе с логотипом учреждения на фасаде здания висит узнаваемый логотип | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В феврале 2024 года открылся кампус «Школы 21». Вместе с логотипом учреждения на фасаде здания висит узнаваемый логотип

Источник:
На Советской площади в декабре 2023 года впервые открыли «Якаток» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Советской площади в декабре 2023 года впервые открыли «Якаток» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Советской площади в декабре 2023 года впервые открыли «Якаток»

Источник:
Ярославцы быстро подхватили идею и стали ставить логотип везде. Вот, например, «Яхлеб» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы быстро подхватили идею и стали ставить логотип везде. Вот, например, «Яхлеб» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы быстро подхватили идею и стали ставить логотип везде. Вот, например, «Яхлеб»

Источник:
Водители «Газелей» решили быть в тренде | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.comВодители «Газелей» решили быть в тренде | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Водители «Газелей» решили быть в тренде

Источник:
К Новому году жители дома № 33 на улице Калинина украсили подъезд большой буквой «Я» | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляК Новому году жители дома № 33 на улице Калинина украсили подъезд большой буквой «Я» | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

К Новому году жители дома № 33 на улице Калинина украсили подъезд большой буквой «Я»

Источник:
За «Якофе» приходите в «Якофейню» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа «Якофе» приходите в «Якофейню» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За «Якофе» приходите в «Якофейню»

Источник:
Желтые автомобили можно использовать под рекламу | Источник: читатель 76.RUЖелтые автомобили можно использовать под рекламу | Источник: читатель 76.RU

Желтые автомобили можно использовать под рекламу

Источник:
Туристическая реклама с буквой «Я» была замечена в поезде Москва&nbsp;— Санкт-Петербург | Источник: Наталия КосихинаТуристическая реклама с буквой «Я» была замечена в поезде Москва&nbsp;— Санкт-Петербург | Источник: Наталия Косихина

Туристическая реклама с буквой «Я» была замечена в поезде Москва — Санкт-Петербург

Источник:
По привычке начинаешь читать «ЯДанилов» | Источник: Наталия КосихинаПо привычке начинаешь читать «ЯДанилов» | Источник: Наталия Косихина

По привычке начинаешь читать «ЯДанилов»

Источник:
Даже коров успели забрендировать! | Источник: Информационно-консультационная служба АПК / Vk.comДаже коров успели забрендировать! | Источник: Информационно-консультационная служба АПК / Vk.com

Даже коров успели забрендировать!

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Транспорт Бренд Логотип Город Фоторепортаж
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Комментарии
28
Гость
23 часа
Язабор, ятротуар, яяма
Гость
22 часа
Яновая поликлиника! Яльготы для пенсионеров!
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