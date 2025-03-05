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Город «В двух шагах от мэрии — раздолье для крыс»: депутат раскритиковала уборку в центре Ярославля. Видео

«В двух шагах от мэрии — раздолье для крыс»: депутат раскритиковала уборку в центре Ярославля. Видео

Через день после гневного поста Любови Суровой территорию прибрали

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1 комментарий
Депутат раскритиковала уборку в центре Ярославля | Источник: Любовь Сурова / TelegramДепутат раскритиковала уборку в центре Ярославля | Источник: Любовь Сурова / Telegram

Депутат раскритиковала уборку в центре Ярославля

Источник:

Депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова назвала центр города раздольем для крыс. Она обратила внимание на мусор во дворе дома № 16 на улице Нахимсона.

— В двух шагах от мэрии города — раздолье для крыс. Красиво оформленный фасад ресторана, а за фасадом… — написала у себя в телеграм-канале Любовь Сурова 4 марта.

Судя по опубликованным кадрам, во дворе дома накопилась большая куча мусора. Часть пакетов разорвана, и отходы разбросаны по всей территории.

Мусор в центре города

Источник:

— Не знаю, в чем проблема, то ли в графике вывоза мусора, то ли в отсутствии контроля городских служб за состоянием территорий даже в центре города. Конечно, туристическая привлекательность важна. Но мне кажется, что крысы, выбегающие из подворотни, чтобы поприветствовать туристов, вряд ли будут работать на повышение туристической привлекательности Ярославля. Кроме этого, есть люди, живущие в этом городе, которые смогли своими силами установить источник распространения крыс. А надзорные органы почему-то не в состоянии обнаружить, что происходит у них под носом, и привести в чувство нерадивого собственника территории, — добавила депутат.

На следующий день после публикации поста Любови Суровой, 5 марта, в мэрии сообщили 76.RU, что территория на Нахимсона убрана и мусор был вывезен.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Так а кто с ней спорит? Особенно на Советской площади, напротив церкви Ильи Пророка!🤡
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