«В двух шагах от мэрии — раздолье для крыс»: депутат раскритиковала уборку в центре Ярославля. Видео

— Не знаю, в чем проблема, то ли в графике вывоза мусора, то ли в отсутствии контроля городских служб за состоянием территорий даже в центре города. Конечно, туристическая привлекательность важна. Но мне кажется, что крысы, выбегающие из подворотни, чтобы поприветствовать туристов, вряд ли будут работать на повышение туристической привлекательности Ярославля. Кроме этого, есть люди, живущие в этом городе, которые смогли своими силами установить источник распространения крыс. А надзорные органы почему-то не в состоянии обнаружить, что происходит у них под носом, и привести в чувство нерадивого собственника территории, — добавила депутат.