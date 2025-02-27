«Улица королевской моды» и «Золотой мужчина»: куда на самом деле зазывают ярославцев иностранные вывески

11 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который будет направлен на защиту русского языка. Это значит, что в публичном пространстве следует ограничить использование иностранных слов. Под законопроект попадают вывески, этикетки, названия ЖК, поселков и микрорайонов, а так же реклама.