Город фоторепортаж «Улица королевской моды» и «Золотой мужчина»: куда на самом деле зазывают ярославцев иностранные вывески
«Улица королевской моды» и «Золотой мужчина»: куда на самом деле зазывают ярославцев иностранные вывески
Получилось забавно
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11 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который будет направлен на защиту русского языка. Это значит, что в публичном пространстве следует ограничить использование иностранных слов. Под законопроект попадают вывески, этикетки, названия ЖК, поселков и микрорайонов, а так же реклама.
Как быть ярославскому бизнесу? Мы уже спрашивали мнения предпринимателей. А еще подумали: почему бы не визуализировать, как в Ярославле будут выглядеть переведенные вывески.