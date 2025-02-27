НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 759мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,70
EUR 92,04
Прорвало трубу с кипятком
Суд на Блиновской: онлайн
Что за самолет кружит в небе
Сбили девушку
Проблемы с творогом
Штраф за газовые плиты
Дискаунтеры в Ярославле
Конкурс 76.RU
Какие дороги построят
Чем воняет в Ярославле
Город фоторепортаж «Улица королевской моды» и «Золотой мужчина»: куда на самом деле зазывают ярославцев иностранные вывески

«Улица королевской моды» и «Золотой мужчина»: куда на самом деле зазывают ярославцев иностранные вывески

Получилось забавно

218
1 комментарий
Перевели вывески заведений в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеревели вывески заведений в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перевели вывески заведений в Ярославле

Источник:

11 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который будет направлен на защиту русского языка. Это значит, что в публичном пространстве следует ограничить использование иностранных слов. Под законопроект попадают вывески, этикетки, названия ЖК, поселков и микрорайонов, а так же реклама.

Как быть ярославскому бизнесу? Мы уже спрашивали мнения предпринимателей. А еще подумали: почему бы не визуализировать, как в Ярославле будут выглядеть переведенные вывески.

Если что, там не продают фотографии сыров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаЕсли что, там не продают фотографии сыров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
Если что, там не продают фотографии сыров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли что, там не продают фотографии сыров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если что, там не продают фотографии сыров

Источники:
У каждого модного дома, должен быть модный гараж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаУ каждого модного дома, должен быть модный гараж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
У каждого модного дома, должен быть модный гараж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ каждого модного дома, должен быть модный гараж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У каждого модного дома, должен быть модный гараж

Источники:
Звучит немого устрашающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаЗвучит немого устрашающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
Звучит немого устрашающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗвучит немого устрашающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Звучит немого устрашающе

Источники:
Теперь сразу понятно, для кого эти сумки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаТеперь сразу понятно, для кого эти сумки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
Теперь сразу понятно, для кого эти сумки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь сразу понятно, для кого эти сумки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь сразу понятно, для кого эти сумки

Источники:
Громкое название | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаГромкое название | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
Громкое название | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГромкое название | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Громкое название

Источники:
На английском звучало более эпично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаНа английском звучало более эпично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
На английском звучало более эпично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа английском звучало более эпично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На английском звучало более эпично

Источники:
Столько вопросов… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаСтолько вопросов… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
Столько вопросов… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтолько вопросов… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Столько вопросов…

Источники:
Неужели одежда в этом магазине сделает мужчину золотым? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаНеужели одежда в этом магазине сделает мужчину золотым? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
Неужели одежда в этом магазине сделает мужчину золотым? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеужели одежда в этом магазине сделает мужчину золотым? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Неужели одежда в этом магазине сделает мужчину золотым?

Источники:
А такой перевод получился с немецкого языка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаА такой перевод получился с немецкого языка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа
А такой перевод получился с немецкого языка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА такой перевод получился с немецкого языка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А такой перевод получился с немецкого языка

Источники:

Предлагайте в комментариях свои варианты переводов названий заведений Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Магазин Шоппинг Вывеска Торговый центр Торговля
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
41 минута
Нужны надписи на китайском, арабском и кавказских языках - остальные обнулить - люди простые люди просили умоляли об этом!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление