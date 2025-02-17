НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

облачно, без осадков

ощущается как -20

0 м/c,

 749мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Почему умирает бизнес
Запрет иностранных слов
ЧП в многоэтажке
Огромные коты в Ярославле
Как отдохнуть зимой по-русски
Желтый уровень погодной опасности
Необычные особняки
Какое мясо самое вредное
70-летняя фанатка BTS
Бизнес В России хотят запретить иностранные слова на вывесках. Что об этом думают бизнесмены в Ярославле

В России хотят запретить иностранные слова на вывесках. Что об этом думают бизнесмены в Ярославле

Публикуем мнения предпринимателей о нововведениях

1 745
23 комментария
Какие слова нельзя будет использовать на вывесках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие слова нельзя будет использовать на вывесках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие слова нельзя будет использовать на вывесках

Источник:

Госдума 11 февраля в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту русского языка. Его суть заключается в том, чтобы максимально ограничить использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве. То есть увеличить количество названий на русском языке в рекламе, СМИ, на этикетках и вывесках, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

76.RU пообщался с ярославскими предпринимателями о законопроекте и узнал их мнение на этот счет.

«Людям опять платить?»

Первый вопрос, который возникает по этой теме: придется ли предпринимателям менять уже существующие вывески с иностранными надписями? Судя по логике законопроекта, если речь не идет фирменных наименованиях, товарных знаках и знаках обслуживания, то придется раскошелиться на новую табличку или меню. Например, если там есть надписи: coffee, fresh, sale, shop, open и тому подобные.

Ярославский предприниматель и владелец магазина женской одежды moor.moor сообщил, что у него подобных вывесок нет. Но другие бизнесмены, по его словам, на витринные плакаты потратят немного. Стоимость вывески зависит от нескольких факторов.

— В зависимости от объема работ, расположения, материалов, подряда, который будет ее вешать. Если говорить о таких вывесках, как «распродажа», они стоят копейки, — пояснил бизнесмен.

Ярославский предприниматель Евгений Мухин, владеющий многими объектами в Ярославле, Ярославской и соседних областях, напротив, уверен, что нововведения могут больно ударить по кошельку бизнесменов.

— Конечно, предприниматели понесут убытки. А как не понесут? Стояла одна вывеска, теперь он должен ее менять. Но это будет хороший бизнес для тех, кто делает рекламную продукцию. А людям опять платить? А кому мешало? Есть оно и есть. Сделали бы так, чтобы предпринимателям не надо было менять старые вывески, просто чтобы новые не называли на иностранном языке. У предпринимателей ведь не так много денег, чтобы тратить их налево-направо. У них и так кто-то что-то нарисует на стене — сразу штраф прилетает, — рассказал Евгений Мухин.

По его словам, цены на вывески измеряются десятками тысяч рублей.

— Если вывеска светящаяся на магазине, это где-то под сто тысяч, наверное, будет. Если печатная, ну, наверное, дешевле, — предположил Евгений Мухин.

«Будет стоить от 300 тысяч»

Ярославский ресторатор и владелец нескольких заведений в регионе Иван Лаушкин пояснил, что если речь идет, например, о ресторане итальянской кухни, то единую стилистику в вывесках с запретами на использование иностранных слов выдержать будет сложно.

— Есть понятие маркетинга. Нужно выполнять всё в едином стиле. Нужно будет с нуля разработать дизайн-проект всего. Относительно меню, вывесок… Это всё регулируется брендбуком, соответственно, это всё придется менять. А логика у брендбука одна: у тебя есть выверенные единые шрифты, цвета и так далее, — рассказал предприниматель. — Это будет стоить от 300 тысяч. Это полностью новое согласование, новый круг сбора документов. Внутреннее меню потребует меньше затрат, но в совокупности оно то на то и выйдет.

Упоминалось, что переименование не коснется существующих фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Вопрос в том, можно ли будет оформлять их на иностранном языке в будущем? Если нет, то, по словам ресторатора, это будет не совсем корректно по отношению к новому бизнесу.

— Есть разногласия. То есть товарный знак на английском может остаться, но, допустим, новый бренд, который не запатентован, или товарный знак не зарегистрирован, не может [быть на английском языке]. То есть это уже разногласие закона, — считает Иван Лаушкин.

«Может, лучше будет»

Как уже упоминалось, запрет на англицизмы и иностранные названия также будет действовать на названия жилых комплексов. Руководитель отдела продаж группы компаний «Промавтоматика» Яна Никитина уверена, что по ярославскому рынку недвижимости эти нововведения вряд ли ударят.

— Вообще, я ни разу не видела, чтобы кто-то выбирал название [ЖК] на английском языке, — пояснила Яна Никитина.

А предприниматель Евгений Мухин предположил, что изменения в плане вывесок, где иностранные фразы легко можно заменить русскими, даже положительно скажутся на продажах.

— Может, лучше будет. Сложно сказать. Возможно, люди в возрасте, не понимая слова sale, увидят надпись «распродажа» и обратят на это внимание, — Евгений Мухин.

«Мы пишем на русском»

Примерно того же мнения придерживается управляющая кофейни «Капуцин» Юлия Лобузова:

— Мы всё равно не пишем в меню cofee на английском, мы пишем на русском. Это давно уже всё адаптировалось. Соответственно, если у тебя есть гости-иностранцы, то они говорят на английском языке. И у меня есть сотрудники, которые говорят на английском. То есть могут поговорить с ними. Про sale… Мне кажется, уже во всех магазинах давно пишут «распродажа» или «ликвидация». Думаю, тоже проблем не будет.

Та же история и с другими позициями в меню. Англицизмы используют, но пишут их на русском языке.

—  Также и про fresh. Мы тоже давно пишем в меню фреш не по-английски, а по-русски — «фреш». Это если говорить конкретно про ресторанные меню, — пояснила Юлия Лобузова.

Конечно, может быть, кому-то интереснее звучит по-английски. Но мы же по-русски говорим: кофе, латте. Это же тоже всё не наш сленг, но мы говорим это по-русски.

 — Опять же, люди ко всему привыкают. Я думаю, всё будет нормально, — резюмировала она.

Как вы считаете, нужно ли бороться с иностранными вывесками?

Да, в русском языке достаточно слов, чтобы обойтись без заимствований
Не вижу в них ничего плохого, можно и оставить
Мне без разницы
ПО ТЕМЕ
Вывески Законопроект Госдума Бизнес
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
1 час
.Депутат иностранное слово поменя на " Слуга Народа "🤔
Гость
2 часа
И что такое "брендбук"?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление