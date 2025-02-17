В России хотят запретить иностранные слова на вывесках. Что об этом думают бизнесмены в Ярославле

Какие слова нельзя будет использовать на вывесках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Госдума 11 февраля в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту русского языка. Его суть заключается в том, чтобы максимально ограничить использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве. То есть увеличить количество названий на русском языке в рекламе, СМИ, на этикетках и вывесках, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

76.RU пообщался с ярославскими предпринимателями о законопроекте и узнал их мнение на этот счет.

«Людям опять платить?»

Первый вопрос, который возникает по этой теме: придется ли предпринимателям менять уже существующие вывески с иностранными надписями? Судя по логике законопроекта, если речь не идет фирменных наименованиях, товарных знаках и знаках обслуживания, то придется раскошелиться на новую табличку или меню. Например, если там есть надписи: coffee, fresh, sale, shop, open и тому подобные.

Ярославский предприниматель и владелец магазина женской одежды moor.moor сообщил, что у него подобных вывесок нет. Но другие бизнесмены, по его словам, на витринные плакаты потратят немного. Стоимость вывески зависит от нескольких факторов.

— В зависимости от объема работ, расположения, материалов, подряда, который будет ее вешать. Если говорить о таких вывесках, как «распродажа», они стоят копейки, — пояснил бизнесмен.

Ярославский предприниматель Евгений Мухин, владеющий многими объектами в Ярославле, Ярославской и соседних областях, напротив, уверен, что нововведения могут больно ударить по кошельку бизнесменов.

— Конечно, предприниматели понесут убытки. А как не понесут? Стояла одна вывеска, теперь он должен ее менять. Но это будет хороший бизнес для тех, кто делает рекламную продукцию. А людям опять платить? А кому мешало? Есть оно и есть. Сделали бы так, чтобы предпринимателям не надо было менять старые вывески, просто чтобы новые не называли на иностранном языке. У предпринимателей ведь не так много денег, чтобы тратить их налево-направо. У них и так кто-то что-то нарисует на стене — сразу штраф прилетает, — рассказал Евгений Мухин.

По его словам, цены на вывески измеряются десятками тысяч рублей.

— Если вывеска светящаяся на магазине, это где-то под сто тысяч, наверное, будет. Если печатная, ну, наверное, дешевле, — предположил Евгений Мухин.

«Будет стоить от 300 тысяч»

Ярославский ресторатор и владелец нескольких заведений в регионе Иван Лаушкин пояснил, что если речь идет, например, о ресторане итальянской кухни, то единую стилистику в вывесках с запретами на использование иностранных слов выдержать будет сложно.

— Есть понятие маркетинга. Нужно выполнять всё в едином стиле. Нужно будет с нуля разработать дизайн-проект всего. Относительно меню, вывесок… Это всё регулируется брендбуком, соответственно, это всё придется менять. А логика у брендбука одна: у тебя есть выверенные единые шрифты, цвета и так далее, — рассказал предприниматель. — Это будет стоить от 300 тысяч. Это полностью новое согласование, новый круг сбора документов. Внутреннее меню потребует меньше затрат, но в совокупности оно то на то и выйдет.

Упоминалось, что переименование не коснется существующих фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Вопрос в том, можно ли будет оформлять их на иностранном языке в будущем? Если нет, то, по словам ресторатора, это будет не совсем корректно по отношению к новому бизнесу.

— Есть разногласия. То есть товарный знак на английском может остаться, но, допустим, новый бренд, который не запатентован, или товарный знак не зарегистрирован, не может [быть на английском языке]. То есть это уже разногласие закона, — считает Иван Лаушкин.

«Может, лучше будет»

Как уже упоминалось, запрет на англицизмы и иностранные названия также будет действовать на названия жилых комплексов. Руководитель отдела продаж группы компаний «Промавтоматика» Яна Никитина уверена, что по ярославскому рынку недвижимости эти нововведения вряд ли ударят.

— Вообще, я ни разу не видела, чтобы кто-то выбирал название [ЖК] на английском языке, — пояснила Яна Никитина.

А предприниматель Евгений Мухин предположил, что изменения в плане вывесок, где иностранные фразы легко можно заменить русскими, даже положительно скажутся на продажах.

— Может, лучше будет. Сложно сказать. Возможно, люди в возрасте, не понимая слова sale, увидят надпись «распродажа» и обратят на это внимание, — Евгений Мухин.

«Мы пишем на русском»

Примерно того же мнения придерживается управляющая кофейни «Капуцин» Юлия Лобузова:

— Мы всё равно не пишем в меню cofee на английском, мы пишем на русском. Это давно уже всё адаптировалось. Соответственно, если у тебя есть гости-иностранцы, то они говорят на английском языке. И у меня есть сотрудники, которые говорят на английском. То есть могут поговорить с ними. Про sale… Мне кажется, уже во всех магазинах давно пишут «распродажа» или «ликвидация». Думаю, тоже проблем не будет.

Та же история и с другими позициями в меню. Англицизмы используют, но пишут их на русском языке.

— Также и про fresh. Мы тоже давно пишем в меню фреш не по-английски, а по-русски — «фреш». Это если говорить конкретно про ресторанные меню, — пояснила Юлия Лобузова.

Конечно, может быть, кому-то интереснее звучит по-английски. Но мы же по-русски говорим: кофе, латте. Это же тоже всё не наш сленг, но мы говорим это по-русски. Юлия Лобузова управляющая кофейней «Капуцин»

— Опять же, люди ко всему привыкают. Я думаю, всё будет нормально, — резюмировала она.