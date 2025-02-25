«Подбитый танк прадеда и сейчас на Мамаевом кургане»: что пришлось пережить 17-летним сталинградцам

Воспоминаниями о своих родных поделились сами волгоградцы Источник: Константин Завриков











В этом году вся Россия празднует юбилей — 80 лет Победе в Великой Отечественной войне, но для волгоградцев год начался с еще одной важной годовщины, посвященной окончанию Сталинградской битвы. На борьбу с захватчиками поднялась вся страна, и никакие ограничения не могли помешать советским людям, которые приняли решение встать на защиту родины. Даже тем, кому еще не исполнилось 18.

Мы попросили наших читателей поделиться рассказами о родственниках, которые показали пример мужества и зрелости, записавшись в добровольцы в 17 лет.

Участвовал в танковых боях за Мамаев курган

Левашов Николай Федорович

Николай вытащил из горящего танка своего командира, когда их подбили на Мамаевом кургане Источник: семейный архив











Историей о Левашове Николае Федоровиче поделилась с нами его правнучка Кристина. Он родился 16 июня 1924 года в станице Етеревской Сталинградской области и жил в маленьком домике со своей большой семьей. Когда началась война, Николаю только-только исполнилось 17 лет, и на фронт его не взяли. Зато его отправили в танковое училище в Омске, где он освоил профессию механика-водителя.

После училища Николай вернулся в Поволжье и принимал участие в боях за Воронеж. А когда под угрозой захвата оказался Сталинград, Николая в составе 1-го танкового корпуса 21-й армии перебросили на Донское направление, где он помог освободить Клетскую и Распопинскую станицы.

Несмотря на тяжелые бои и потерю боевых товарищей, Николай дошел до Сталинграда и оказался в числе первых, кто пересек черту города в ходе контрнаступления. Ему довелось сражаться у подножия Мамаева кургана, где его Т-34 был подбит. От сгоревшей машины осталась только башня с номером 366, которая и сейчас стоит у храма Всех Святых на главной высоте России. Николай выжил и вытащил из горящего танка своего командира — за спасение товарища ему вручили орден Красной Звезды.

Башня танка Николая стала частью памятника «Линия обороны Сталинграда» Источник: Константин Завриков











Николай попал в госпиталь, но восстановился, продолжил воевать на новом танке и дошел до Берлина. По словам Кристины, прадедушка не любил вспоминать о войне, зато много говорил о боевых товарищах, их дружбе и взаимовыручке и всегда находил время для рассказа о родном крае.

Бессменно пекла хлеб под огнем противника

Алексеева (Климакова) Александра Васильевна

В селе Саксагань Александре пришлось печь хлеб 5 суток подряд — не было смены Источник: семейный архив











Анастасия рассказала о своей родственнице Алексеевой (в девичестве Климаковой) Александре Васильевне. Она родилась 6 ноября 1925 года в селе Августовка Саратовской области, а 16 сентября 1942 года поступила на службу в Красноармейском РВК Сталинграда — к тому времени битва за город на Волге уже шла два месяца. Александра поступила хлебопекарем в состав 50-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии, прошла всю войну от Сталинграда до Берлина и получила множества наград.

Первую медаль «За боевые заслуги» Александре выдали 19 декабря 1943 года. Командование отмечало добросовестность и трудолюбивость девушки, а также то, что в тяжелые моменты она заменяла своих товарищей и работала по 3–4 суток бессменно — всё для того, чтобы у частей дивизии был свежий хлеб.

Александра также отличилась во время наступления на Харьковском направлении во время переправы через Днепр. Сослуживцы вспоминали, что в селе Саксагань она пекла 5 дней к ряду и совсем не выходила из цеха.

Еще одну медаль «За боевые заслуги» Александре выдали 25 мая 1945 года за то, что с 12 января и до самого конца Великой Отечественной войны она работала поваром в тяжелых боевых условиях, часто под огнем противника, но всегда своевременно готовила вкусную пищу для сослуживцев. За эти страшные полгода девушка со своими товарищами прошла с боями от Сандомирского плацдарма до Дрездена.

А 9 мая Александра была представлена к награде «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», после чего вернулась в родной Сталинград.

Стал полным кавалером ордена Славы

Терехин Сергей Васильевич

Сергей стал одним из героев документального фильма Константина Симонова «Шел солдат» Источник: семейный архив











Подвиг дедушки Натальи Терехина Сергея Васильевича увековечил Константин Симонов в документальном фильме 1975 года «Шел солдат». Сергей родился 22 июня 1926 года в Сталинграде в семье рабочего и ушел на фронт в 1943-м, когда ему исполнилось 17 лет. До этого он работал учеником подручного сталевара на «Красном Октябре», из образования — всего 2 класса школы.

Сергей служил наводчиком орудия артиллерийской батареи 172-го гвардейского стрелкового полка в 8-й гвардейской армии и воевал на Юго-Западном и 1-м Белорусском фронтах. За время Великой Отечественной войны участвовал во многих наступательных операциях: Донбасской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской и Берлинской.

В январе и феврале 1945 года Сергей исполнял обязанности связиста. В сложных условиях Варшавско-Познанской наступательной операции он обеспечил постоянную телефонную связь командира батареи с огневыми позициями, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

Позже, во время наступления у Зеловских высот, Сергей произвел разведку огневых позиций немцев и успешно передал их координаты своему командующему. На следующий день, 17 апреля 1945 года, пользуясь его указаниями, батарея уничтожила 5 огневых точек и до 20 вражеских солдат — оборона противника у города Зелов была успешно прорвана. В мае того же года за этот подвиг Сергея наградили орденом Славы 3-й степени.

23 апреля Сергей форсировал реку Шпрее в районе Шёневейде и прицельным артиллерийским огнем уничтожил 4 вражеские точки, открыв советским стрелковым подразделениям возможность для продвижения, — всё это он сделал под постоянным минометным огнем противника. Во время уличных боев Сергей также уничтожил 2 станковых пулемета и до 15 вражеских солдат. За свои боевые заслуги он был награжден орденом Славы 2-й степени в июле 1945-го, а в октябре того же года ему выдали второй орден Славы 3-й степени.

Сергей участвовал в уличных боях за Берлин и был ранен 27 апреля, за полторы недели до Победы. Уже в госпитале, в августе 1945 года, он получил медаль «За отвагу».