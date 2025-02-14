НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

0 м/c,

 750мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Новый директор ТЮЗа
Проблемы с записью к врачу
Регион заметет снегом
Терроризирует соседа
Продают здание поликлиники
Продали известный ресторан
Потоп из-за коммунального ЧП
Как отдохнуть зимой по-русски
Многодетные остались без дома
Город обзор Могут зарабатывать до 90 тысяч: топ денежных вакансий для школьников в Ярославской области

Могут зарабатывать до 90 тысяч: топ денежных вакансий для школьников в Ярославской области

Публикуем рейтинг предложений для подростков

123
Написать комментарий
Работодатели из Ярославской области стали размещать вакансии для школьников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Работодатели из Ярославской области стали размещать вакансии для школьников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работодатели из Ярославской области стали размещать вакансии для школьников

Источник:

В Ярославской области работодатели стали на 97% чаще размещать вакансии для подростков. Об этом сообщают аналитики сервиса hh.ru по итогам 2024 года.

— Самой доступной профессией для школьников, живущих в ЦФО и в том числе в Ярославской области, оказалась профессия курьера — больше половины, или 54% вакансий, доступных юным кандидатам, сосредоточено именно в этой профессии. При этом местные компании за год сразу на 145% увеличили число вакансий для курьеров-школьников, — отметили специалисты hh.ru.

На втором месте по доступности для подростков оказалась профессия продавца-консультанта. Компании также предлагают вакансии упаковщиков, промоутеров, операторов call-центров, официантов, бариста, кладовщиков, SMM-менеджеров и копирайтеров.

Работа для школьников

По данным аналитиков hh.ru, средняя зарплата для школьников в Ярославской области составила 19 тысяч рублей. Публикуем высокооплачиваемые вакансии для подростков:

ПО ТЕМЕ
Работа Вакансии Работа для школьников Школьники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление