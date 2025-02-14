Могут зарабатывать до 90 тысяч: топ денежных вакансий для школьников в Ярославской области

Работодатели из Ярославской области стали размещать вакансии для школьников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области работодатели стали на 97% чаще размещать вакансии для подростков. Об этом сообщают аналитики сервиса hh.ru по итогам 2024 года.

— Самой доступной профессией для школьников, живущих в ЦФО и в том числе в Ярославской области, оказалась профессия курьера — больше половины, или 54% вакансий, доступных юным кандидатам, сосредоточено именно в этой профессии. При этом местные компании за год сразу на 145% увеличили число вакансий для курьеров-школьников, — отметили специалисты hh.ru.

На втором месте по доступности для подростков оказалась профессия продавца-консультанта. Компании также предлагают вакансии упаковщиков, промоутеров, операторов call-центров, официантов, бариста, кладовщиков, SMM-менеджеров и копирайтеров.

Работа для школьников