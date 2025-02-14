Могут зарабатывать до 90 тысяч: топ денежных вакансий для школьников в Ярославской области

В Ярославской области работодатели стали на 97% чаще размещать вакансии для подростков. Об этом сообщают аналитики сервиса hh.ru по итогам 2024 года.
— Самой доступной профессией для школьников, живущих в ЦФО и в том числе в Ярославской области, оказалась профессия курьера — больше половины, или 54% вакансий, доступных юным кандидатам, сосредоточено именно в этой профессии. При этом местные компании за год сразу на 145% увеличили число вакансий для курьеров-школьников, — отметили специалисты hh.ru.
На втором месте по доступности для подростков оказалась профессия продавца-консультанта. Компании также предлагают вакансии упаковщиков, промоутеров, операторов call-центров, официантов, бариста, кладовщиков, SMM-менеджеров и копирайтеров.
Работа для школьников
По данным аналитиков hh.ru, средняя зарплата для школьников в Ярославской области составила 19 тысяч рублей. Публикуем высокооплачиваемые вакансии для подростков:
тестировщик игр и приложений: зарплата — до 90 тысяч рублей на руки;
ассистент фотосъемок для брендов: до 80 тысяч рублей в месяц до вычета налогов;
монтажер коротких видео для TikTok: зарплата — до 60 тысяч рублей на руки;
оператор чатов: зарплата — от 57,9 тысячи рублей до вычета налогов;
копирайтер: зарплата — от 53,5 тысячи рублей до вычета налогов;
упаковщик/упаковщица: зарплата — 45 тысяч рублей на руки;
промоутер (почтальон): зарплата — от 40 тысяч рублей на руки;
помощник/помощница ландшафтного дизайнера и архитектора: зарплата — до 25 тысяч рублей в месяц на руки;
участник социологических опросов: зарплата — до 15 тысяч рублей на руки.