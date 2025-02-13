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Город Температура упадет до -15 °С: когда ждать морозов в Ярославле

Температура упадет до -15 °С: когда ждать морозов в Ярославле

Прогноз погоды на конец недели

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6 комментариев
Погода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПогода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославле

Источник:

13 февраля антициклон отступил с территории Центральной России. В регионы придет холодный атмосферный фронт с севера. В выходные стоит ожидать похолодание и небольшой снег.

— Антициклон, недавно отметившийся рекордным давлением в Центральной России, разрушаясь, начал отступать назад в степи Казахстана, и сегодня в его власти останется только южная половина Русской равнины, — пояснили специалисты «Фобоса».

Конец недели будет холодным. Температура -7 °С может ощущаться как -12 °С. В пятницу на территории Центральной России появятся снеговые облака. Выходные будут по-настоящему зимними. Однако насладиться настоящей зимой уже не получится. Слой снега на территории Русской равнины может достичь лишь 5-7 см. Осадки будут кратковременными.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в ближайшие дни ожидается переменная облачность и небольшой снег, температура упадет до -15 °С.

Прогноз на конец недели:

  • 14 февраля стоит ожидать переменную облачность, а также небольшой снег, возможен туман; ночью — до -10 °С, днем — -8 °С, ветер слабый;

  • 15 февраля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем — -10… -11 °С, ветер северный, умеренный;

  • 16 февраля, ожидается переменная облачность; ночью — -15 °С, днем — -13 °С, ветер северо-западный, умеренный.

Ранее стало известно, как теплая зима отразится на растениях и животных.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Хочу я лета и тепла, Хочу на солнышке погреться. Зима противная была, - Все пасмурно и нету солнца. О, лето красное, приди! Я жду тебя, тебя мне надо, Чтоб было зелено вокруг, Цвели сады и пели птицы.
Гость
2 часа
Это страшно...
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