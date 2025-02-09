Ждут исполнительницу «Сигма-боя»: в Ярославле у дворца молодежи собралась толпа. Что там происходит

В Ярославле в районе пяти часов вечера 9 февраля собралась толпа у Дворца молодежи на проспекте Ленина. Люди выстроились в очередь ко входу в здание. Среди них много школьников.

— Выглядят, как ребята, которые учатся в 5–9 классах. Даже помладше есть. С некоторыми родители, — рассказал фотограф 76.RU Кирилл Поверинов.

Всё дело в том, что в воскресенье вечером в Дворце молодежи пройдет концерт Бэтси (6+). Если вам не знаком этот псевдоним, наверняка больше ясности внесут вот эти строчки — «Сигма, сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» (6+). Завирусившуюся песню исполняют две девочки-школьницы 11 и 12 лет.

Сигма-бой — это сленговый термин для парня или взрослого мужчины, который пресыщен женским вниманием. «Сигма-бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она может быть у школьниц в 11–12 лет.

На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма-бой — альфа-самец около 14 лет. Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчину рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).