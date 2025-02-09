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Город Ждут исполнительницу «Сигма-боя»: в Ярославле у дворца молодежи собралась толпа. Что там происходит

Ждут исполнительницу «Сигма-боя»: в Ярославле у дворца молодежи собралась толпа. Что там происходит

Люди выстроились в очередь в ожидании концерта

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7 комментариев
Ярославцы ждут начала концерта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы ждут начала концерта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы ждут начала концерта

Источник:

В Ярославле в районе пяти часов вечера 9 февраля собралась толпа у Дворца молодежи на проспекте Ленина. Люди выстроились в очередь ко входу в здание. Среди них много школьников.

— Выглядят, как ребята, которые учатся в 5–9 классах. Даже помладше есть. С некоторыми родители, — рассказал фотограф 76.RU Кирилл Поверинов.

Всё дело в том, что в воскресенье вечером в Дворце молодежи пройдет концерт Бэтси (6+). Если вам не знаком этот псевдоним, наверняка больше ясности внесут вот эти строчки — «Сигма, сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» (6+). Завирусившуюся песню исполняют две девочки-школьницы 11 и 12 лет.

Сигма-бой — это сленговый термин для парня или взрослого мужчины, который пресыщен женским вниманием. «Сигма-бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она может быть у школьниц в 11–12 лет.

На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма-бой — альфа-самец около 14 лет. Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчину рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).

В январе 2025 года Света Чертищева (известная под псевдонимом Бэтси) и Маша Янковская разорвали топ-чарты хитом про «Сигма-боя». Песня даже попала в топ-10 танцевального чарта Billboard. Трек приобрел бешеную популярность, обогнав обогнал новинки американских певиц Кэти Пэрри и Кеши, оказавшись на седьмом месте.

Бэтси анонсировала сольный концерт. Билеты на выступление юной певицы продавали по цене от 580 рублей до 2 тысяч.

Кстати, взрывная популярность вызвала массу обсуждений вокруг трека «Сигма-бой». Возмутились депутат Европарламента Нела Риль и православные активисты из «Сорок сороков». Одни увидели пропаганду патриархата, а другие — сексуализацию подростков.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Концерт детского коллектива за деньги? Это же недопустимая эксплуатация детского труда.
Гость
1 час
Я не понял, неужели они ещё и деньги готовы платить за эту чушь? Концерт платный?
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