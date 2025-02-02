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Город Февраль начнется в Центральной России с похолодания. Каких еще ждать погодных сюрпризов

Февраль начнется в Центральной России с похолодания. Каких еще ждать погодных сюрпризов

Прогноз для жителей Ярославля

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Погода на февраль | Источник: Кирилл Поверинов / 76RU Погода на февраль | Источник: Кирилл Поверинов / 76RU

Погода на февраль

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Первая рабочая неделя февраля в Центральной России начнется с похолодания. В первые дни столбики термометров не будут опускаться значительно ниже ноля, но позже регион накроет холодный антициклон. В дневное время установится температура до −1…−6 °C.

— С пятницы и до конца недели зима включит режим умеренного холодильника. В условиях антициклональной и бесснежной погоды, радиационного выхолаживания воздуха на фоне отсутствия сугробов и северо-восточной тяги ветров, московские термометры ночью покажут −5…−10 °С, в середине дня −1…−6 °С, — уточнили специалисты центра «Фобос». — Несмотря на похолодание, зима пока не сможет вернуть температуру воздуха в климатическое русло февраля.

В феврале в Ярославле ожидается всего три ясных дня. Большую часть месяца — около 19 дней — ожидаются осадки. Самой холодной будет неделя с 17 по 23 февраля. В этот период температура днем может опускаться до -14…-18 °С. В последнюю неделю месяца температура вернется к нулевым показателям.

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