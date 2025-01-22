«Должны быть одинаковыми для всех»: омбудсмен призвал снизить штрафы за зимнюю уборку в Ярославской области

Омбудсмен призвал снизить штрафы для предпринимателей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров призвал снизить штрафы за зимнюю уборку в Ярославской области. Свое обращение он направил в областную думу.

Он сообщил, что наказание рублем для предпринимателей слишком жесткое. Летом 2024 года минимальный порог административного штрафа для юрлиц в регионе вырос со 100 до 150 тысяч рублей. Максимальный — со 130 до 200 тысяч. По одному из пунктов статьи закона максимальный штраф для предпринимателей достигает 400 тысяч рублей.

Альфир Бакиров сообщил, что он изначально был против подобных изменений.

— Все эти вопросы мы обсуждали в ходе моего отчета координационного совета предпринимателей. В мае, после согласования с ними я давал отрицательное заключение на этот проект. Но, к сожалению, его не поддержали в областной думе, поэтому проект был принят в том варианте, который предложило правительство Ярославской области. [По поводу снижения размера штрафов] это согласованная позиция с предпринимательским сообществом Ярославской области, — рассказал Альфир Бакиров в беседе с 76.RU.

«В отношении глав этого не происходит»

По словам омбудсмена, шансы на снижение штрафов для предпринимателей в регионе есть. Но его волнует и другой момент: по его словам, предприниматели и руководители муниципальных образований должны находиться в равных условиях. То есть, за плохую уборку снега и наледи их должны наказывать одинаково. Как пример он привел дороги и тротуары, которые покрылись льдом в регионе из-за температурных качелей.

— В ряде муниципальных образований по дню по два даже дорожки не посыпаются. Хотя согласно установленным правилам благоустройства это должны делать все, — пояснил омбудсмен.

При этом по его словам в выходные дороги и тротуары после гололеда посыпают не всегда и не везде.

— Как в этой ситуации надо поступить? Наказать, по сути дела, главу поселения. Правильно я понимаю? Но в отношении предпринимателей, если это произойдет, наказание громадными штрафами последует незамедлительно. А в отношении тех же глав поселений, городов и районов этого не происходит. То есть некое равновесие закона должно быть в этом плане, — пояснил уполномоченный по правам предпринимателей.

Если мы штрафы эти ввели, они должны быть одинаковыми для всех. Но к сожалению, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из глав поселений, городов и районов были наказаны за то, что они вовремя не посыпали дорожки. Альфир Бакиров Бизнес-омбудсмен

— А с предпринимателя за это дело, извините, максимальным штрафом в 400 тысяч рублей, — рассказал омбудсмен. — А когда у нас были снегопады, я обратил внимание, что у нас все заведения внутри домов: магазины, рестораны и так далее, добросовестно почистили свои территории. Но у них заканчивается территория по фасаду. То есть все, что перед их входом, они обязаны почистить. А остальное они трогать не стали. И к ряду аптек, магазинов, просто сбоку подойти невозможно, где находится жилое здание, — рассказал Альфир Бакиров.

И возникает вопрос: на сколько эта административная практика эффективна, и на сколько она учитывает существующие реалии? Альфир Бакиров Бизнес-омбудсмен

«Они всю ночь должны этот снег убирать»

Помимо этого уполномоченного волнует еще один момент. Например, в Переславле уборка должна начинаться не позже чем через полчаса-час после начала снегопада утром, днем и вечером. А ночью — не позже, чем через 2-3 часа и продолжаться до его окончания вне зависимости от интенсивности и продолжительности. Такой метод, по словам омбудсмена, неэффективен.

— А если снегопад начался в 10 вечера? Получается, все структуры, городские власти, все предприниматели где-то в 12 ночи должны выставить людей, и они всю ночь должны этот снег убирать. Потому что там написано «До окончания снегопада». Почему бы не прописать, полагаясь на европейский и российский опыт? Например: у предприятия начинается рабочий день с шести утра, значит, к шести утра они обязаны территорию перед собой подготовить и почистить. Именно к началу рабочего дня, — пояснил Альфир Бакиров.

Открывается магазин в восемь утра, значит, к восьми утра у них все почищено, песком, солью, реагентами посыпано. И люди приходят и не боятся, что упадут, если пользуются услугами этого магазина. И это правило должно быть единообразным для всех: и для властных структур и для предпринимателей. Альфир Бакиров Бизнес-омбудсмен

В целом уполномоченный по правам предпринимателей предлагает проанализировать, имеют ли какую-то эффективность подобные изменения и есть ли польза от столь крупных штрафов.