Десятки домов в центре Ярославля остались без отопления: что случилось

Центр Ярославля остался без отопления Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











20 января десятки домов в центре Ярославля остались без отопления. Об отключениях сообщили Единой диспетчерской службе города. По данным коммунальщиков, батареи в домах выключили на период с 9 до 17 часов.

— В связи с проведением работ по устранению дефекта на тепловых сетях 20 января у жителей Кировского района будет временно отсутствовать отопление. Горячее водоснабжение на время ремонта сохраняется. Устранение дефекта на трубопроводе производится при оптимальных температурных условиях во избежание крупных аварийных ситуаций при прохождении зимних нагрузок. Ресурсоснабжающая компания приносит жителям города свои извинения за доставленные неудобства, — сообщили порталу 76.RU в ТГК-2.

Какие дома остались без отопления:

Волжская набережная, д. 7/2, д. 9, д. 17/1, д. 17, д. 23, д. 19/13, д. 21а, д. 21, д. 47/2, д. 49/1, д. 51, стр. 1, д. 51, стр. 2;

ул. Красный съезд, д. 2а, д. 4а, д. 4, д. 6, д. 8а, д. 8б, 8, д. 10, д. 10а, д. 10б, д. 10в, д. 10г;

ул. Суркова, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8/3, д. 9;

ул. Терешковой, д. 1/11, д. 5а, д. 7а, д. 7, д. 11, корп. 2, д. 11;

Флотский спуск, д. 1а д. 1/2;

ул. Терешковой, д. 5, д. 13/5;

ул. Революционная, д. 1/11, д. 2/13, д. 3, д. 4а;

Советский переулок, д. 2/23а, д. 2/23б, д. 2/23д, д. 2/23с, д. 3;

площадь Челюскинцев, д. 4, д. 6, д. 8, лит. б, б1, д. 8, литера а, д. 10/3, д. 16.