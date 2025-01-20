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Город Десятки домов в центре Ярославля остались без отопления: что случилось

Десятки домов в центре Ярославля остались без отопления: что случилось

Публикуем комментарий коммунальщиков

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11 комментариев

Центр Ярославля остался без отопления

Источник:

20 января десятки домов в центре Ярославля остались без отопления. Об отключениях сообщили Единой диспетчерской службе города. По данным коммунальщиков, батареи в домах выключили на период с 9 до 17 часов.

— В связи с проведением работ по устранению дефекта на тепловых сетях 20 января у жителей Кировского района будет временно отсутствовать отопление. Горячее водоснабжение на время ремонта сохраняется. Устранение дефекта на трубопроводе производится при оптимальных температурных условиях во избежание крупных аварийных ситуаций при прохождении зимних нагрузок. Ресурсоснабжающая компания приносит жителям города свои извинения за доставленные неудобства, — сообщили порталу 76.RU в ТГК-2.

Какие дома остались без отопления:

  • Волжская набережная, д. 7/2, д. 9, д. 17/1, д. 17, д. 23, д. 19/13, д. 21а, д. 21, д. 47/2, д. 49/1, д. 51, стр. 1, д. 51, стр. 2;

  • ул. Красный съезд, д. 2а, д. 4а, д. 4, д. 6, д. 8а, д. 8б, 8, д. 10, д. 10а, д. 10б, д. 10в, д. 10г;

  • ул. Суркова, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8/3, д. 9;

  • ул. Терешковой, д. 1/11, д. 5а, д. 7а, д. 7, д. 11, корп. 2, д. 11;

  • Флотский спуск, д. 1а д. 1/2;

  • ул. Терешковой, д. 5, д. 13/5;

  • ул. Революционная, д. 1/11, д. 2/13, д. 3, д. 4а;

  • Советский переулок, д. 2/23а, д. 2/23б, д. 2/23д, д. 2/23с, д. 3;

  • площадь Челюскинцев, д. 4, д. 6, д. 8, лит. б, б1, д. 8, литера а, д. 10/3, д. 16.

Напомним, тепловые сети в Ярославе признаны самыми изношенными из всех коммунальных сетей. 91% теплотруб в Ярославле старше 25 лет (это стандартный срок их службы). А ремонтов проводится в 4–5 раз меньше, чем необходимо.

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Комментарии
12
Гость
52 минуты
...советские трубы не вечные..спасибо Л.И Брежневу...40 лет продержались..
Гость
1 час
А по-моему в центре уже это стало нормой нечего не меняется как и вотвластитварягов, когда строят одни точечные застройки, воруют и продают Ярославские земли не под парки и озеление а под чужие хотелки мэрии
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