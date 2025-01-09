Известны дата и место прощания с директором ярославского театра кукол

В Ярославле скончался директор театра кукол Дмитрий Стрекалов Источник: Ярославский Государственный Театр Кукол / Vk.com











В театре кукол в Ярославле назвали дату и место прощания с директором Дмитрием Стрекаловым. О его смерти стало известно 9 января.

— Прощание состоится 11 января в 11:00 по адресу: Ярославль, улица Магистральная, дом 1, — указали в театре кукол.

Коллеги и зрители смогут проститься с Дмитрием в зале Муниципальной ритуальной службы Ярославля.

Дмитрию Стрекалову было 66 лет. За многолетнюю плодотворную работу он был удостоен высоких наград, в том числе почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

— Его жизнь была неразрывно связана с театром: 46 лет он посвятил служению искусству, из которых 34 года руководил Ярославским театром кукол, проявив себя как блестящий организатор и талантливый управленец, — сообщили его коллеги.