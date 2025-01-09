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Город Известны дата и место прощания с директором ярославского театра кукол

Известны дата и место прощания с директором ярославского театра кукол

Дмитрия Стрекалова не стало 9 января

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В Ярославле скончался директор театра кукол Дмитрий Стрекалов

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В театре кукол в Ярославле назвали дату и место прощания с директором Дмитрием Стрекаловым. О его смерти стало известно 9 января.

— Прощание состоится 11 января в 11:00 по адресу: Ярославль, улица Магистральная, дом 1, — указали в театре кукол.

Коллеги и зрители смогут проститься с Дмитрием в зале Муниципальной ритуальной службы Ярославля.

Дмитрию Стрекалову было 66 лет. За многолетнюю плодотворную работу он был удостоен высоких наград, в том числе почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

— Его жизнь была неразрывно связана с театром: 46 лет он посвятил служению искусству, из которых 34 года руководил Ярославским театром кукол, проявив себя как блестящий организатор и талантливый управленец, — сообщили его коллеги.

В годы его работы ярославский театр кукол наладил контакты в области культуры в стране и за рубежом. За время руководства Стрекалова театр участвовал в российских и международных фестивалях.

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