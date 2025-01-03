«Ума нет, вот и живу»: 115-летняя ярославская долгожительница высказалась о своем возрасте. Видео

История старейшей жительницы России Источник: Елена Вахрушева / Сеть городских порталов

Жительнице Ярославля Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2024 года исполнилось 115 лет. Она входит в список старейших людей мира.

Тяготы взрослой жизни ее настигли еще в детском возрасте. В 15 лет Клавдия пошла работать на фабрику «Красный перевал». Последствия изнуряющей работы сказываются и по сей день.

— Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье, — пожаловалась ярославская долгожительница.

На заводе ярославна отработала 52 года. Сначала была прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха. За это время успела родить и вырастить троих детей. Сейчас у 115-летней Клавдии Михайловны шестеро внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.

На вопрос об отношении к своему долголетию Клавдия Михайловна ответила:

Ума нет, вот и живу. Да, мне уже 115 лет. Я бы никому не желала столько лет. Я глуховата, слеповата. Жизни нет. Клавдия Гадючкина ярославская долгожительница