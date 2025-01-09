В спальном районе Ярославля пропал 12-летний школьник

В Ярославле объявили поиски 12-летнего школьника Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU











Утром 9 января в Ярославле объявили поиски 12-летнего школьника Всеволода Антипенко. Как сообщают волонтеры «ЯрСпаса», он пропал около пяти вечера 8 января.

— Ушел из дома в Заволжском районе Ярославля, и с тех пор его местонахождение не установлено, — указано в ориентировке.

Приметы: на вид 12 лет, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы и карие глаза. Был одет в темное: черную куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки с белой подошвой.

Мальчик пропал вечером 8 января Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com











Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка или видео с ним, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 (с сотового телефона) — полиция. 8 910 964-08-38 — горячая линия «ЯрСпаса».