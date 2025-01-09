В спальном районе Ярославля пропал 12-летний школьник

Утром 9 января в Ярославле объявили поиски 12-летнего школьника Всеволода Антипенко. Как сообщают волонтеры «ЯрСпаса», он пропал около пяти вечера 8 января.
— Ушел из дома в Заволжском районе Ярославля, и с тех пор его местонахождение не установлено, — указано в ориентировке.
Приметы: на вид 12 лет, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы и карие глаза. Был одет в темное: черную куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка или видео с ним, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 (с сотового телефона) — полиция. 8 910 964-08-38 — горячая линия «ЯрСпаса».
Ранее в Ярославле объявляли поиски мамы с трехлетним мальчиком. Они пропали 3 января в Тутаеве. Их удалось найти живыми 5 января.