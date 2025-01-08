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Город Эксперты оценили качество жизни в разных регионах России. На каком месте Ярославская область

Эксперты оценили качество жизни в разных регионах России. На каком месте Ярославская область

Опубликовали данные за 2024 год

702
35 комментариев

Уровень качества жизни в Ярославской области

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Ярославская область оказалась на 27-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни и социально-экономическому положению. Такой вывод сделали эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по итогам 2024 года.

— По итогам прошлого года Ярославская область поднялась на две позиции и заняла в нем 27-е место. Эта динамика отражает стабильное и поступательное движение вперед в развитии региона, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 8 января.

Глава Ярославской области отметил, что в регионе выросла зарплата на 15%. На конец сентября средняя зарплата в регионе составила более 62,3 тысячи рублей.

— Растут ключевые экономические показатели. Индекс промышленного производства на 1 ноября прошлого года составил 101,9%. Инвестиции в основной капитал значительно выше среднероссийских значений: только по итогам 10 месяцев они составляли 115,2% против 108,6%. Объем вложений превысил 103 миллиарда рублей, — отметил Михаил Евраев.

Рейтинг регионов России по уровню жизни и социально-экономическому положению

Источник:

Лидерами рейтинга по качеству жизни и социально-экономическому положению стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали более восьмидесяти баллов из ста возможных. А вот худшие показатели оказались в Республике Тыва и Ингушетии — 25,7 и 24,9 балла из 100.

Согласны с данными экспертов, что за 2024 год уровень жизни в Ярославской области повысился?

Я согласен (-а)
Не знаю. Зарплаты вроде выросли, но и продукты подорожали
Свое мнение напишу в комментариях
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Комментарии
35
Гость
1 час
Качество жизни в Ярославле и Ярославской области очень плохое, и отвратительное 🤢, цены на ЖКХ выросли, на все подняли разве это качество жизни, это полный позор и бред какой-то, полностью
Гость
1 час
Как будто бы не знаем как статисты врут и отправляют не верные сведения по городу и области
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