Эксперты оценили качество жизни в разных регионах России. На каком месте Ярославская область

Уровень качества жизни в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославская область оказалась на 27-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни и социально-экономическому положению. Такой вывод сделали эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по итогам 2024 года.

— По итогам прошлого года Ярославская область поднялась на две позиции и заняла в нем 27-е место. Эта динамика отражает стабильное и поступательное движение вперед в развитии региона, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 8 января.

Глава Ярославской области отметил, что в регионе выросла зарплата на 15%. На конец сентября средняя зарплата в регионе составила более 62,3 тысячи рублей.

— Растут ключевые экономические показатели. Индекс промышленного производства на 1 ноября прошлого года составил 101,9%. Инвестиции в основной капитал значительно выше среднероссийских значений: только по итогам 10 месяцев они составляли 115,2% против 108,6%. Объем вложений превысил 103 миллиарда рублей, — отметил Михаил Евраев.

Рейтинг регионов России по уровню жизни и социально-экономическому положению Источник: РИА Новости











Лидерами рейтинга по качеству жизни и социально-экономическому положению стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали более восьмидесяти баллов из ста возможных. А вот худшие показатели оказались в Республике Тыва и Ингушетии — 25,7 и 24,9 балла из 100.