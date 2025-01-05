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Город обзор Что посмотреть в Ярославле за один день: советы экскурсоводов

Что посмотреть в Ярославле за один день: советы экскурсоводов

Рассказываем о главных достопримечательностях столицы Золотого кольца для туристов

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Что посмотреть в Ярославле за один день — советы гидов

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Ярославль — древний город с тысячелетней историей, официальная столица Золотого кольца России. Город основал в 1010 году будущий великий князь киевский Ярослав Мудрый — сын крестителя Руси Владимира Святославовича. По легенде, когда князь приехал на эти земли, местные племена выпустили на него медведя. Но князь не испугался — зарубил лютого зверя секирой. И на этом месте основал город, а на гербе Ярославля появился тот самый медведь с секирой.

Что можно посмотреть в городе за один день? Публикуем советы экскурсоводов.

Богоявленская площадь

Начать осмотр города можно с Богоявленской площади. Это самый центр Ярославля. Главные достопримечательности находятся отсюда в шаговой доступности. Здесь мы советуем осмотреть три места.

Храм Богоявления Господня

Адрес: Богоявленская площадь, 12.

На Богоявленской площади расположена одна из красивейших церквей Ярославля — храм Богоявления Господня, построенный в 1684–1693 годах. Каменному зданию предшествовала деревянная церковь Богоявления. Храм выделяется нарядной отделкой фасадов и полихромными изразцами. Расписывали его ярославские мастера во главе с Дмитрием Плехановым и Федором Игнатьевым. Это первый храм Ярославля, в котором по модной тогда московской традиции применили прием покрытия центральной части здания двумя рядами кокошников с четырехскатной кровлей.

Храм Богоявления Господня находится неподалеку от памятника Ярославу Мудрому

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Храм серьезно пострадал во время белогвардейского восстания в июле 1918 года. В результате артиллерийских обстрелов были повреждены южная и западная стены центрального храма, разбиты венчающие кокошники, сгорели перекрытия и кровля, южный придел от прямого артиллерийского попадания почти полностью выгорел. Отреставрирован храм был уже в советское время. Важно, что внутри сохранились фрески и иконостас конца XVII века. Открыт для посещения с 1 мая по 1 октября.

Памятник Ярославу Мудрому

Напротив храма, в центре площади, можно увидеть памятник князю Ярославу Мудрому — основателю города. Памятник появился тут в 1993 году. На его торжественное открытие приезжал президент Борис Ельцин. Создатели памятника — скульптор Олег Комов и архитекторы Нина Комова и Аркадий Бобович. Высота бронзовой фигуры Ярослава — 4 метра. Такой же высоты гранитный постамент под ним.

Это знаменитый ярославский «мужик с тортом»
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Ярослав Мудрый встречает прибывающих в Ярославль со стороны Москвы. В одной руке князь держит меч, в другой — макет будущего города. Из-за этого макета местные жители, шутя, прозвали памятник «Мужик с тортом». Но, если серьезно, князь в этом скульптурном изображении представлен как созидатель и как воин, способный защитить свое детище.

При этом меч у Ярослава Мудрого опущен, что показывает его миролюбивую политику. На барельефах, украшающих пьедестал, можно увидеть герб Ярославля, сцену сражения князя Ярослава с медведицей и его же за работой с документами (ведь именно при Ярославле Мудром был создан свод законов «Русская Правда» с нормами уголовного, процессуального, торгового и наследственного права). За 30 лет памятник стал символом Ярославля. Его изображение размещено на 1000-рублевой купюре.

Музей-заповедник

Адрес музея: Богоявленская площадь, 25.

Музей-заповедник находится на Богоявленской площади, 25

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Здесь же, на Богоявленской площади, располагается Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Это бывший Спасо-Преображенский мужской монастырь. Здесь можно погулять по живописной территории музея, посетить экспозиции «Природа Ярославского края», «История Ярославского края», «Слово о полку Игореве», «Иконы Ярославля», различные выставки.

С 1 мая также есть возможность подняться на звонницу монастыря, высота которой составляет 32 метра, а верхний ярус используется как смотровая площадка — с нее открывается великолепный вид на историческую часть города. До недавнего времени в музее-заповеднике по отдельному билету можно было пройти к вольеру, в котором живет медведица Маша — живой символ города. Но в 2023 году из-за почтенного возраста животного доступ посетителей к ней ограничили.

Стрелка и путь к ней

Стрелка — одно из красивейших мест Ярославля
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От Богоявленской площади удобно пройти к Стрелке. Так в Ярославле называется мыс, напоминающий треугольник, в месте впадения реки Которосли в Волгу. Именно здесь, по легенде, и произошла битва князя Ярослава с медведем. Стрелка состоит из двух частей — верхнего и нижнего партера. На нижнем ярусе расположен памятник 1000-летию Ярославля (гранитная колонна высотой более 20 метров, которую венчает скульптура двуглавого орла) и светомузыкальные фонтаны.

На верхнем ярусе — Успенский собор, который был построен к 1000-летию города в 2010 году. Также здесь расположен памятник Святой Троице (единственный в России). Он представляет собой скульптурную композицию из трех фигур ангелов. Памятник был установлен в 1995 году в честь 1000-летия крещения Руси. Некоторые туристы бросают в чашу Троицы монеты — на удачу. Но православная церковь такую традицию не одобряет.

Памятник Троице на фоне Успенского собора
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Рядом находится камень, заложенный в том месте, где, как считается, Ярослав Мудрый победил медведицу. На нем написано: «На этом месте в 1010 году Ярослав Мудрый основал Ярославль». И здесь же на верхнем ярусе можно сфотографироваться у живописной ярославской беседки. Построена она была еще в XIX веке. Горожане называют ее беседкой Любви — романтический вид и удачное расположение делают ее особенно популярной у молодоженов и влюбленных пар. Всего на набережных Которосли и Волги четыре такие беседки.

Знаменитая ярославская беседка расположена на Волжской набережной

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Рычащий медведь

Этот памятник умеет рычать
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По пути от Богоявленской площади до Стрелки загляните к скульптуре рычащего медведя. Он расположен между улицами Нахимсона и Революционной, напротив стены музея-заповедника. Бронзовый символ Ярославля стоит на большом камне. На нем написано: «Символ России, легенда Ярославля». Изюминкой памятника является то, что каждый час в течение дня скульптура издает грозный рев. Иногда в праздники мишку одевают в тематические костюмы.

Памятник Афоне

Памятник героям фильма «Афоня» находится в Революционном проезде

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Еще одна забавная достопримечательность Ярославля — памятник героям фильма «Афоня» (12+). Он находится в Революционном проезде — как раз у памятника медведю. Памятник изображает Афоню и его приятеля Колю. В Ярославле эта скульптура появилась неспроста. Именно здесь снимали большую часть сцен легендарной советской кинокартины. Герои запечатлены в момент знакомства — когда они выходят из кафе и пускаются в философские рассуждения о жизни. Интересны детали, которые окружают памятник, — стенгазета с автографами Георгия Данелии и Леонида Куравлёва, кот на крыше — возможно, тот, которого Афоня спас в фильме.

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Парк на Даманском острове

Если вы приехали в Ярославль с детьми, то можете сводить их в парк аттракционов на Даманском острове. Здесь установлено более пятнадцати разнообразных аттракционов и точек интереса, рассчитанных на гостей любого возраста.

Детям понравится на Даманском острове
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Советская площадь и церковь Илии Пророка

От Стрелки экскурсоводы советуют пройти к Советской площади, где расположены здания правительства (Советская площадь, 3), Ярославской областной думы (Советская площадь, 1/19) и пустующее сейчас старинное здание присутственных мест (Советская площадь, 5).

Здание присутственных мест сейчас пустует
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Еще одна достопримечательность Советской площади — церковь Илии Пророка (Советская площадь, 7). Ее называют шедевром древнерусской архитектуры и живописи и одним из самых узнаваемых символов города.

Церковь построена в 1647–1650 годах богатыми купцами-братьями Вонифатием и Иоанникием Скрипиными. Уникальность Ильинского храма еще и в том, что здесь полностью сохранилось художественное убранство, принадлежащее по праву к вершинам древнерусского искусства. На зиму этот объект закрывается. Попасть в него можно только с мая по октябрь.

Церковь Илии Пророка находится на Советской площади

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Музеи, Вечный огонь, Демидовский сад

На Волжской набережной расположено сразу несколько музеев
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Пройти от Стрелки к Советской площади можно по Волжской набережной или Демидовскому саду. Если вы выберете первый вариант, то по пути сможете зайти в ярославские музеи:

  • Митрополичьи Палаты (Волжская набережная, 1). Само здание было построено в 1680-е годы ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем, знаменитым строителем Ростовского кремля. Сейчас в здании располагается экспозиция древнерусского искусства Ярославского художественного музея. Представлены иконы XIII–XVII веков, в том числе уникальный домонгольский памятник, произведения ярославской иконописной школы, иконы Семена Спиридонова Холмогорца и Федора Зубова;

  • музей имени Вадима Орлова (Волжская набережная, 15) — в нем представлена богатая коллекция художественного фарфора разных времен, чугуна, русского и европейского, бытового серебра;

  • музей истории города Ярославля (Волжская набережная, 17/1) — здесь представлены постоянные экспозиции «Десять веков истории», «Из истории Ярославской медицины», а также проводятся выставки и мероприятия;

  • художественный музей (он же Губернаторский дом) (Волжская набережная, 23) — здесь размещена экспозиция «Русское искусство XVIII–XX веков» — картины Айвазовского, Левицкого, Брюллова, Репина, Саврасова, Шишкина, Левитана, Коровина, полотна мастеров русского авангарда, советское официальное и альтернативное искусство, а также произведения современных авторов. Экспозицию продолжает Губернаторский сад, который открыт с мая по октябрь. Вокруг тенистых аллей — пластика современных российских и зарубежных скульпторов. Кроме того, здесь проводятся музыкальные вечера и фестивали;

  • музей зарубежного искусства (Советская площадь, 2) расположен в двухэтажном особняке, построенном в первой трети XIX века. Сейчас здесь можно увидеть западноевропейское искусство XVI — начала XX веков и искусство Востока XVIII — начала XX столетий. Тему экспозиции продолжает сад, находящийся рядом с домом, в котором растут нехарактерные для средней полосы сакура, спиреи, маньчжурский абрикос;

  • шоу-макет «Золотое кольцо» (Советский переулок, 2/23а) — это представленные в миниатюре города Золотого кольца России и не только они. Каждый квадратный сантиметр макета насыщен сюжетами — пастух пасет коров, лесорубы валят лес, кто-то пошел на митинг, а кто-то — чинить велосипед. Есть что порассматривать.

Также можно пройти от Успенского собора по бульвару Мира мимо Вечного огня и далее по тенистому Демидовскому саду. Свое название этот сквер получил благодаря Демидовскому столпу, установленному в центре в честь Павла Демидова — основателя Ярославского Демидовского училища высших наук.

Столп поставили в 1829 году на средства горожан и жертвователей. Бронзовая колонна поднималась на 12 метров в высоту и была увенчана позолоченным парящим орлом. В 1885 году был разбит непосредственно сад по предложению городского головы Ивана Вахромеева. В 1931 году памятник был разрушен. Восстановили его на том же месте в 2005 году.

Демидовский сад находится в центре Ярославля

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Первый русский театр

Адрес: площадь Волкова, 1.

Первый русский театр расположен в Ярославле
Источник:

Завершить экскурсию по центру города, который, кстати, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно у театра имени Федора Волкова. Это первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. Назван он в честь основателя — купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Начав с амбара на берегу Волги и любительской труппы, он вывел свой театр на профессиональный уровень и был призван в Петербург развивать театральное дело.

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В XIX веке ярославский театр был знаменит не только как старейший, но и как один из лучших, на его сцене выступали Щепкин, Стрепетова, Москвин, Качалов, Савина, Станиславский… За два с половиной века своей истории театр сменил несколько помещений; в нынешнем здании он располагается с 1911 года.

Постройка здания Первого русского театра в 1909–1911 годах стала событием всероссийского масштаба: проекты проходили жесткий отбор. Победителем архитектурного конкурса стал проект Николая Спирина. Здание Волковского театра выстроено в духе неоклассицизма и славится роскошными, почти дворцовыми интерьерами. Это одна из главных архитектурных доминант Ярославля.

Церковь с 1000-рублевой купюры

Адрес: Ярославль, 2-я Закоторосльная наб., 69.

Если останется время, то можно доехать до церкви Иоанна Предтечи или Толгского монастыря.

Церковь с 1000-рублевой купюры
Источник:

Церковь Иоанна Предтечи изображена на 1000-рублевой купюре. Построена она была в 1671–1687 годах на средства жителей Толчковой слободы, которая считалась одной из самых богатых в Ярославле. Внешний вид храма поражает разнообразием декоративных форм. Здесь применены все основные приемы декора русской архитектуры XVII века, среди которых главное место занимает фигурный кирпич.

Монументальная живопись этого памятника относится к лучшим образцам русского искусства XVII века. Росписи храма не имеют себе равных в мировом искусстве по количеству изображаемых сюжетов (более полутора тысяч). Храм открыт с мая по октябрь.

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Толгский монастырь

Адрес: поселок Толга.

Толгский монастырь находится в поселке Толга

Источник:

Свято-Введенский Толгский монастырь считается жемчужиной Ярославской земли. Обитель была основана в 1314 году на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Толгской. В советские годы в монастыре располагались детская колония, жилье, склад, собачий питомник, столярная мастерская. В 1987 году монастырь передали Русской православной церкви.

По решению Священного синода на территории древнего монастыря возрождена женская обитель. Посетив Толгский монастырь, вы можете прогуляться по его уютной и ухоженной территории, поклониться его святыням и почувствовать благодать, о которой говорят туристы. Многие любят гулять по кедровой роще, заложенной здесь еще в XVI веке. По преданию, семена первых кедров монастырю подарил Иван Грозный.

Добраться до Толгского монастыря можно на автомобиле, автобусе и на речном трамвайчике от ярославского речного вокзала.

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Комментарии
16
Гость
29 апреля 2023, 07:49
Одевайте памперсы-туалетов в городе НЕТ и смотрите под ноги-рытвины,ямы и колдобины всюду Смотрите как мы живём и радуйтесь что у вас по другому если вы из Масквы Ярославец
Гость
29 апреля 2023, 09:28
3 часа на Ярославль отводят устроители автобусных экскурсий по городам Золотого кольца. На Кострому например- 1 сутки, полдня-на 5-тысячный по населению Суздаль. И этим всё сказано. Скоро будут экскурсионные автобусы проезжать транзитом Ярославль не останавливаясь как проезжают они сегодня Иваново. Изуродовали весь исторический центр начиная с волончунасовской власти. Смотреть туристам в Ярославле уже нечего. А что смотреть? Уродство на Первомайском бульваре? Или то что называется "Аурой" что находятся в 10 метрах от храма 17 века? Это как же надо ненавидеть город чтобы такое с ним сотворить...
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