Спектакли, шоу, бал: программа городских гуляний для всей семьи

Отдых продолжается! Мы подготовили для вас афишу развлечений в Ярославле на 4 января. Выбирайте, куда пойдете с семьей!
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1)
10:00–11:30 — арт-час «Бумажный Новый год». Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. (0+)
11:00–12:30 — новогодний спектакль образцового самодеятельного коллектива театра кукол «Лавка Чудес» — «Золотой олень, или Детская сказка для взрослых». Стоимость: 300 рублей — детский билет, 200 рублей — взрослый. (0+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 12:30 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова — ул. Щапова)
12:00 — яркий праздник для детей и взрослых «Новогодняя вечеринка с Бягой». Веселая вечеринка с Бабой-ягой, Снегурочкой и эльфами. (0+)
Парк 30-летия Победы (Ленинградский пр-т, в районе дома 93)
12:00 — праздник для всех «Новогодняя разморозка». Вас ждут уличные новогодние забавы, игры и дискотека! (0+)
Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8)
15:00–18:00 — новогодний бал в клубе «Ветеран». (18+)
Советская площадь
19:00–20:30 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)
Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)
12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность: 1,5 часа.
Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (пл. Богоявления, 25)
12:00 — программа «История елочных игрушек» с мастер-классом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость билета: от 250 рублей. (6+)
12:00 — интерактивная программа «Лиса-лапотница» сказка с подсказками. (6+)
Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)
16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета: 1000 рублей. (6+)
По ссылке — полная афиша на новогодние праздники в Ярославле.