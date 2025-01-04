НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

облачно, без осадков

ощущается как -12

2 м/c,

южн.

 744мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Толпа на катке
Обрушение в здании
Сократят бюджетников
Вызволили из украинского плена
Грядут холода
Афиша на 3 января
Как достигать своих целей
Квартира за 72 миллиона
Куда сходить с детьми
Каким был 2024 для бизнеса
Город Новый год — 2025 Спектакли, шоу, бал: программа городских гуляний для всей семьи

Спектакли, шоу, бал: программа городских гуляний для всей семьи

Публикуем афишу на 4 января

230
1 комментарий

Куда сходить в Ярославле

Источник:

Отдых продолжается! Мы подготовили для вас афишу развлечений в Ярославле на 4 января. Выбирайте, куда пойдете с семьей!

Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1)

  • 10:00–11:30 — арт-час «Бумажный Новый год». Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. (0+)

  • 11:00–12:30 — новогодний спектакль образцового самодеятельного коллектива театра кукол «Лавка Чудес» — «Золотой олень, или Детская сказка для взрослых». Стоимость: 300 рублей — детский билет, 200 рублей — взрослый. (0+)

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

  • 11:00 и 12:30 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)

  • 11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)

Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)

  • 11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

  • 18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)

Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова — ул. Щапова)

  • 12:00 — яркий праздник для детей и взрослых «Новогодняя вечеринка с Бягой». Веселая вечеринка с Бабой-ягой, Снегурочкой и эльфами. (0+)

Парк 30-летия Победы (Ленинградский пр-т, в районе дома 93)

  • 12:00 — праздник для всех «Новогодняя разморозка». Вас ждут уличные новогодние забавы, игры и дискотека! (0+)

Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8)

  • 15:00–18:00 — новогодний бал в клубе «Ветеран». (18+)

Советская площадь

  • 19:00–20:30 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)

Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)

  • 12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность: 1,5 часа.
    Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (пл. Богоявления, 25)

  • 12:00 — программа «История елочных игрушек» с мастер-классом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость билета: от 250 рублей. (6+)

  • 12:00 — интерактивная программа «Лиса-лапотница» сказка с подсказками. (6+)

Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)

  • 16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета: 1000 рублей. (6+)

По ссылке — полная афиша на новогодние праздники в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Новый год Праздник Афиша
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
30 минут
Ничего стоящего, по настоящему ценного и культурного. Балаган сплошной. Даже деткам не интересно...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление