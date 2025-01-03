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Вернули перед Новым годом: военных из Ярославской области вызволили из украинского плена

Публикуем официальную информацию от уполномоченного по правам человека

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Российских военных вернули из плена перед Новым годом

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Троих военных из Ярославской области вернули из украинского плена. Об этом 76.RU сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

Известно, что освобожденным бойцам 45, 42 и 40 лет. О возвращении одного из них сообщила супруга военного.

Ярославских военных вернули 30 декабря. В Министерстве обороны России сообщали, что в этот день из украинского плена вызволили 150 российских военнослужащих.

— Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, — сообщали в Министерстве обороны РФ.

Военных отправят на лечение и реабилитацию

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Известно, что всех освобожденных доставят в Россию и направят на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны России. Также в Министерстве обороны сообщили, что при возвращении российских военнослужащих из плена Объединённые Арабские Эмираты оказали усилия в гуманитарном плане.

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