Вернули перед Новым годом: военных из Ярославской области вызволили из украинского плена

Российских военных вернули из плена перед Новым годом Источник: Минобороны России / Telegram











Троих военных из Ярославской области вернули из украинского плена. Об этом 76.RU сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

Известно, что освобожденным бойцам 45, 42 и 40 лет. О возвращении одного из них сообщила супруга военного.

Ярославских военных вернули 30 декабря. В Министерстве обороны России сообщали, что в этот день из украинского плена вызволили 150 российских военнослужащих.

— Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, — сообщали в Министерстве обороны РФ.

Военных отправят на лечение и реабилитацию Источник: Минобороны России / Telegram