Спектакли и музыкальные шоу: куда сходить всей семьей в Ярославле — афиша

Праздничная атмосфера в Ярославле не утихает! Мы подготовили для вас афишу городских мероприятий, куда 3 января можно пойти всей семьей.
Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)
10:30–13:00 — новогодняя интерактивная программа для самых маленьких «Чудеса под Новый год». Новогоднее представление для самых маленьких. Цена билета — от 200 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Памятник Н. А. Некрасову, площадь им. Ф. Волкова
11:00 — новогодний рейс с подарками. Театрализованная аудиопрогулка «Волков. Голос». Продолжительность — 1 час 45 минут. (12+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 12:30 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)
14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)
Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21)
15:00–16:30 — праздник русской матрешки. Гости узнают историю создания матрешки и примут участие в мастер-классе по росписи деревянной красавицы. Цена билета — 300 рублей. (6+)
Остановка трамвая «Улица Свердлова»
16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность — 45 минут. (16+)
Советская площадь
19:00 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее вдохновение». Праздничная программа с участием творческого коллектива дворца культуры «Магистраль». Вас ждет поздравление Деда Мороза и Снегурочки. (6+)
Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)
12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность — 1,5 часа.
Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (пл. Богоявления, 25)
12:00 — программа «История елочных игрушек» с мастер-классом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость билета — от 250 рублей. (6+)
Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)
16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета — 1000 рублей. (6+)
Ранее мы публиковали полную афишу на новогодние праздники в Ярославле.