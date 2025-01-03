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Спектакли и музыкальные шоу: куда сходить всей семьей в Ярославле — афиша

Публикуем расписание и цены

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Каникулы продолжаются!

Источник:

Праздничная атмосфера в Ярославле не утихает! Мы подготовили для вас афишу городских мероприятий, куда 3 января можно пойти всей семьей.

Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)

  • 10:30–13:00 — новогодняя интерактивная программа для самых маленьких «Чудеса под Новый год». Новогоднее представление для самых маленьких. Цена билета — от 200 рублей. (0+)

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)

Памятник Н. А. Некрасову, площадь им. Ф. Волкова

  • 11:00 — новогодний рейс с подарками. Театрализованная аудиопрогулка «Волков. Голос». Продолжительность — 1 час 45 минут. (12+)

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

  • 11:00 и 12:30 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)

  • 11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)

Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)

  • 11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

  • 18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)

  • 14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)

Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21)

  • 15:00–16:30 — праздник русской матрешки. Гости узнают историю создания матрешки и примут участие в мастер-классе по росписи деревянной красавицы. Цена билета — 300 рублей. (6+)

Остановка трамвая «Улица Свердлова»

  • 16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность — 45 минут. (16+)

Советская площадь

  • 19:00 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее вдохновение». Праздничная программа с участием творческого коллектива дворца культуры «Магистраль». Вас ждет поздравление Деда Мороза и Снегурочки. (6+)

Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)

  • 12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность — 1,5 часа.
    Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (пл. Богоявления, 25)

  • 12:00 — программа «История елочных игрушек» с мастер-классом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость билета — от 250 рублей. (6+)

Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)

  • 16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета — 1000 рублей. (6+)

Ранее мы публиковали полную афишу на новогодние праздники в Ярославле.

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