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Город Новый год — 2025 Любуемся праздничными столами ярославцев: как город встречает новый, 2025 год. Онлайн

Любуемся праздничными столами ярославцев: как город встречает новый, 2025 год. Онлайн

Собираем фотки горожан

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3 комментария

Новый, 2025 год вот-вот настанет! В нашей традиционной трансляции предлагаем вместе посмотреть, что происходит в Ярославле в эту праздничную ночь!

Полина Зайцева

Есть ли тут желающие погулять? Специально для вас напоминаем, что в новогоднюю ночь в разных районах Ярославля будут проходить праздничные мероприятия.

Площадь Дворца культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)

  • 01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).

Советская площадь

  • 01:00–03:00 — праздничная программа «Царица Ночь». Новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас ждут выступления популярных кавер-групп, конкурсы, аттракционы и веселая дискотека (0+).

Юбилейный парк

  • 01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).

Парк 30-летия Победы

  • 01:00–03:00 — праздник «В новый год с отличным настроением». Танцевально-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой для жителей Дзержинского района (16+).

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Полина Зайцева

Ярославцы, признавайтесь, уже все салаты нарезали? Или тазик оливье еще в процессе?

Пока одни пыхтят на кухне, а другие уже расселись за новогодним столом, предлагаем пройти опрос за лучший праздничный салат всех времен!

Без чего Новый год встречать нельзя?

Ну конечно же, оливье!
Крабовый
Я за мимозу
Селедка под шубой
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Полина Зайцева

Хорошо, это была разминка. У нас есть действительно фундаментальный вопрос. Готовы?

Холодец…

О да-а-а-а!
Фу, даже не начинайте!
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Полина Зайцева

Мы заранее подготовили инструкцию, как не обожра… переесть на Новый год. Пользуйтесь!

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Полина Зайцева

Ярославцы начинают присылать в редакцию 76.RU свои новогодние столы. Ух, какая красота!

Как уютно!

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Полина Зайцева

Только гляньте на эту селедку под шубой! А тарелочка какая… Прямо как в детстве!

Новогодняя скатерть сразу добавляет праздничной атмосферы!

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Полина Зайцева

Мэр Ярославля Артем Молчанов уже поздравил горожан с праздником:

— Дорогие ярославцы! Сердечно поздравляю вас с Новым годом! 🎄

Этот волшебный праздник полон надежд на лучшее. Это время подводить итоги и строить планы на будущее, вспоминая все достижения и преодоленные трудности уходящего года.

Пусть Новый год принесет вам счастливые моменты, крепкое здоровье и удачу во всех начинаниях. Мы вместе делаем Ярославль еще более уютным и современным. Это связывает нас и делает наш город особенным. Благодарю вас за это!

От всей души желаю, чтобы ваш 2025 год наполнился яркими событиями!

С Новым годом, дорогие друзья!

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Полина Зайцева

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев тоже опубликовал праздничный пост. Публикуем его целиком:

Уважаемые жители Ярославской области! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В последние дни декабря принято подводить итоги и давать оценку уходящему периоду. И для нашего региона, и для меня лично он был разным: непростым и результативным, напряженным и эффективным, временем испытаний и побед. Но уходящий год в очередной раз показал, что вместе мы можем справиться с любыми трудностями.

Несмотря на все внешние ограничения, наша страна сейчас лишь наращивает мощь, становится по-настоящему независимой, о чем говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин. И наш регион также показывает рост во многих направлениях, развивает свой промышленный потенциал, входит в число лидеров по социально-экономическим показателям.

Мы работали и будем работать над дальнейшим развитием региона во всех сферах, от экономики до спорта, от ЖКХ до культуры. Образование, здравоохранение, социальная политика, помощь участникам СВО и поддержка их семей — наши безусловные приоритеты. Промышленность, АПК, туризм — главные локомотивы развития. Инвестиции, дороги, транспорт — сферы для новых масштабных проектов.

Но в плотном рабочем графике важно выделять время и на общение с близкими, приятные встречи, путешествия и увлечения. И мы создаем условия, чтобы людям было комфортно и интересно жить и отдыхать в Ярославской области.

Впереди праздничные дни. Желаю провести их ярко, насыщенно, в кругу семьи и друзей. Здоровья, счастья и благополучия в Новом году!

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Полина Зайцева

Новогодних столов от наших читателей всё больше! Какая же красота!

Живые ветки для украшения стола — настоящий тренд сервировки!

Источник:

Ну и загляденье!

Источник:
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Полина Зайцева

Кстати, вы не забыли, что сегодня последний день високосного года? По традиции его надо встречать особым образом: выливая 31 декабря стопку алкоголя в окно. А провожать как?

Мы обо всем позаботились и разузнали.

  • Ближе к полуночи 31 декабря можно вместе с родными выйти на улицу и крикнуть: «Високосный, уходи!»

  • Во время застолья тоже можно произнести поговорку: «Високосный год прошел, унес печали хоровод. Теперь пусть радость к нам придет и счастье в дом войдет!» Или такую фразу: «Год високосный убежал, беду с собою он забрал».

Верим?

Нет, но на всякий случай сделаю
Да! Всегда следую народным приметам
Этот год был високосным?
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Полина Зайцева

Так, с приметами вроде разобрались. А как быть с главным праздничным напитком: сколько охлаждать, чем закусывать?

Вот, что говорит про игристое ярославский сомелье:

  • в течение всего застолья напитки должны быть хорошо охлаждены. Идеальная температура для вина — 7–10 градусов;

  • формы бокалов, которые лучшим образом помогут раскрыть вкус и аромат шампанского, — это флюте, тюльпан и креманка (он же «шале»).

Топ закусок к игристому:

  • салат оливье с говядиной, телятиной или языком;

  • сельдь под шубой;

  • профитроли или багет с икрой;

  • брускетты со сливочным сыром;

  • улитки, устрицы, лобстер;

  • холодец и заливное.

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Полина Зайцева

Накануне Нового года мы спросили у горожан, что они загадают под бой курантов. Посмотрите это трогательное видео с их ответами.

Чего хотят ярославцы

Источник:
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Полина Зайцева

Если планируете сегодняшней ночью гулять, обязательно посмотрите нашу наглядную инструкцию, как просто сделать новогоднюю фотосессию в городских декорациях.

Вот вам затравка:

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Полина Зайцева

Президент России Владимир Путин начал выступать с речью.

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Комментарии
4
Гость
31.12.2024
глава РПЦ Кирил сказал чтобы мы молились о здоровье Таврического и чтобы он нас не оставлял всё что надо знать о РПЦ
Гость
31.12.2024
Не Zабудьте Vыключить телевизор а то всё полезет обратно 🤮
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