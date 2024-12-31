Любуемся праздничными столами ярославцев: как город встречает новый, 2025 год. Онлайн

Новый, 2025 год вот-вот настанет! В нашей традиционной трансляции предлагаем вместе посмотреть, что происходит в Ярославле в эту праздничную ночь!
Есть ли тут желающие погулять? Специально для вас напоминаем, что в новогоднюю ночь в разных районах Ярославля будут проходить праздничные мероприятия.
Площадь Дворца культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)
01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).
Советская площадь
01:00–03:00 — праздничная программа «Царица Ночь». Новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас ждут выступления популярных кавер-групп, конкурсы, аттракционы и веселая дискотека (0+).
Юбилейный парк
01:00–03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы (16+).
Парк 30-летия Победы
01:00–03:00 — праздник «В новый год с отличным настроением». Танцевально-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой для жителей Дзержинского района (16+).
Ярославцы, признавайтесь, уже все салаты нарезали? Или тазик оливье еще в процессе?
Пока одни пыхтят на кухне, а другие уже расселись за новогодним столом, предлагаем пройти опрос за лучший праздничный салат всех времен!
Без чего Новый год встречать нельзя?
Хорошо, это была разминка. У нас есть действительно фундаментальный вопрос. Готовы?
Холодец…
Мы заранее подготовили инструкцию, как не
обожра… переесть на Новый год. Пользуйтесь!
Ярославцы начинают присылать в редакцию 76.RU свои новогодние столы. Ух, какая красота!
Только гляньте на эту селедку под шубой! А тарелочка какая… Прямо как в детстве!
Мэр Ярославля Артем Молчанов уже поздравил горожан с праздником:
— Дорогие ярославцы! Сердечно поздравляю вас с Новым годом! 🎄
Этот волшебный праздник полон надежд на лучшее. Это время подводить итоги и строить планы на будущее, вспоминая все достижения и преодоленные трудности уходящего года.
Пусть Новый год принесет вам счастливые моменты, крепкое здоровье и удачу во всех начинаниях. Мы вместе делаем Ярославль еще более уютным и современным. Это связывает нас и делает наш город особенным. Благодарю вас за это!
От всей души желаю, чтобы ваш 2025 год наполнился яркими событиями!
С Новым годом, дорогие друзья!
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев тоже опубликовал праздничный пост. Публикуем его целиком:
Уважаемые жители Ярославской области! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В последние дни декабря принято подводить итоги и давать оценку уходящему периоду. И для нашего региона, и для меня лично он был разным: непростым и результативным, напряженным и эффективным, временем испытаний и побед. Но уходящий год в очередной раз показал, что вместе мы можем справиться с любыми трудностями.
Несмотря на все внешние ограничения, наша страна сейчас лишь наращивает мощь, становится по-настоящему независимой, о чем говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин. И наш регион также показывает рост во многих направлениях, развивает свой промышленный потенциал, входит в число лидеров по социально-экономическим показателям.
Мы работали и будем работать над дальнейшим развитием региона во всех сферах, от экономики до спорта, от ЖКХ до культуры. Образование, здравоохранение, социальная политика, помощь участникам СВО и поддержка их семей — наши безусловные приоритеты. Промышленность, АПК, туризм — главные локомотивы развития. Инвестиции, дороги, транспорт — сферы для новых масштабных проектов.
Но в плотном рабочем графике важно выделять время и на общение с близкими, приятные встречи, путешествия и увлечения. И мы создаем условия, чтобы людям было комфортно и интересно жить и отдыхать в Ярославской области.
Впереди праздничные дни. Желаю провести их ярко, насыщенно, в кругу семьи и друзей. Здоровья, счастья и благополучия в Новом году!
Новогодних столов от наших читателей всё больше! Какая же красота!
Кстати, вы не забыли, что сегодня последний день високосного года? По традиции его надо встречать особым образом: выливая 31 декабря стопку алкоголя в окно. А провожать как?
Мы обо всем позаботились и разузнали.
Ближе к полуночи 31 декабря можно вместе с родными выйти на улицу и крикнуть: «Високосный, уходи!»
Во время застолья тоже можно произнести поговорку: «Високосный год прошел, унес печали хоровод. Теперь пусть радость к нам придет и счастье в дом войдет!» Или такую фразу: «Год високосный убежал, беду с собою он забрал».
Верим?
Так, с приметами вроде разобрались. А как быть с главным праздничным напитком: сколько охлаждать, чем закусывать?
Вот, что говорит про игристое ярославский сомелье:
в течение всего застолья напитки должны быть хорошо охлаждены. Идеальная температура для вина — 7–10 градусов;
формы бокалов, которые лучшим образом помогут раскрыть вкус и аромат шампанского, — это флюте, тюльпан и креманка (он же «шале»).
Топ закусок к игристому:
салат оливье с говядиной, телятиной или языком;
сельдь под шубой;
профитроли или багет с икрой;
брускетты со сливочным сыром;
улитки, устрицы, лобстер;
холодец и заливное.
Накануне Нового года мы спросили у горожан, что они загадают под бой курантов. Посмотрите это трогательное видео с их ответами.
Если планируете сегодняшней ночью гулять, обязательно посмотрите нашу наглядную инструкцию, как просто сделать новогоднюю фотосессию в городских декорациях.
Вот вам затравка:
Президент России Владимир Путин начал выступать с речью.