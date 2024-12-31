Любуемся праздничными столами ярославцев: как город встречает новый, 2025 год. Онлайн

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев тоже опубликовал праздничный пост. Публикуем его целиком:

Уважаемые жители Ярославской области! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В последние дни декабря принято подводить итоги и давать оценку уходящему периоду. И для нашего региона, и для меня лично он был разным: непростым и результативным, напряженным и эффективным, временем испытаний и побед. Но уходящий год в очередной раз показал, что вместе мы можем справиться с любыми трудностями.

Несмотря на все внешние ограничения, наша страна сейчас лишь наращивает мощь, становится по-настоящему независимой, о чем говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин. И наш регион также показывает рост во многих направлениях, развивает свой промышленный потенциал, входит в число лидеров по социально-экономическим показателям.

Мы работали и будем работать над дальнейшим развитием региона во всех сферах, от экономики до спорта, от ЖКХ до культуры. Образование, здравоохранение, социальная политика, помощь участникам СВО и поддержка их семей — наши безусловные приоритеты. Промышленность, АПК, туризм — главные локомотивы развития. Инвестиции, дороги, транспорт — сферы для новых масштабных проектов.

Но в плотном рабочем графике важно выделять время и на общение с близкими, приятные встречи, путешествия и увлечения. И мы создаем условия, чтобы людям было комфортно и интересно жить и отдыхать в Ярославской области.

Впереди праздничные дни. Желаю провести их ярко, насыщенно, в кругу семьи и друзей. Здоровья, счастья и благополучия в Новом году!