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Город Новый год — 2025 «Огромные толпы»: ярославцы показали, что творится в магазинах накануне праздника. Видео

«Огромные толпы»: ярославцы показали, что творится в магазинах накануне праздника. Видео

Парковки у популярных гипермаркетов заполнены

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7 комментариев

Ярославцы устроили ажиотаж в магазинах

Источник:

Накануне праздников ярославцы ринулись закупаться в крупных гипермаркетах города. 29 и 30 декабря горожане устроили ажиотаж в «Глобусе» в Заволжском районе и «Перекрестке» в «Ауре».

— В «Перекрестке», в «Ауре», огромные толпы. Это очереди на кассы самообслуживания. Больше 10 минут стояли, — написала читательница 76.RU Кристина 29 декабря.

Аналогичное скопление народа сняли на видео в гипермаркете в Заволжском районе 29 и 30 декабря.

— «Глобус» просто битком, — комментирует видео автор.

Судя по записи, парковка у магазина забита, найти свободное место проблематично.

Десятки ярославцев приехали 30 декабря закупаться продуктами в гипермаркеты

Источник:

В онлайн-сервисах по доставке продуктов крупные гипермаркеты еще принимают заказы, однако развозить продукты будут только завтра. Такое условие ввели «Лента», «Метро», «Ашан». Получить продукты из «Глобуса» получится только после 2 января.

— Закупись сейчас. 31 декабря заказы принимаются до 17:30, — указано в приложении «Купер».

В приложении «Купер» предупредили об ограничениях на доставку

Источник:

Доставка через сервис «Самокат» работает 31 декабря с 7 до 20 часов. 1 января курьеры будут развозить продукты с 12:00 до 00:00.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Хм. Спать не надо до 31 декабря.
Гость
1 час
😏В Брагино тоже самое. На огромной стоянке ТЦ Рио ни одного места парковочного, возле Гипермаркета Магнит на Е ,Колесова места ещё были , но зашли и увидели очереди к кассам,- часовые не меньше и ушли... Благо заранее закупались , а остальное в маленьких магазинчиках и на рынке .
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