«Огромные толпы»: ярославцы показали, что творится в магазинах накануне праздника. Видео

Ярославцы устроили ажиотаж в магазинах Источник: читатель 76.RU











Накануне праздников ярославцы ринулись закупаться в крупных гипермаркетах города. 29 и 30 декабря горожане устроили ажиотаж в «Глобусе» в Заволжском районе и «Перекрестке» в «Ауре».

— В «Перекрестке», в «Ауре», огромные толпы. Это очереди на кассы самообслуживания. Больше 10 минут стояли, — написала читательница 76.RU Кристина 29 декабря.

Аналогичное скопление народа сняли на видео в гипермаркете в Заволжском районе 29 и 30 декабря.

— «Глобус» просто битком, — комментирует видео автор.

Судя по записи, парковка у магазина забита, найти свободное место проблематично.

Десятки ярославцев приехали 30 декабря закупаться продуктами в гипермаркеты Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В онлайн-сервисах по доставке продуктов крупные гипермаркеты еще принимают заказы, однако развозить продукты будут только завтра. Такое условие ввели «Лента», «Метро», «Ашан». Получить продукты из «Глобуса» получится только после 2 января.

— Закупись сейчас. 31 декабря заказы принимаются до 17:30, — указано в приложении «Купер».

В приложении «Купер» предупредили об ограничениях на доставку Источник: «Купер»









